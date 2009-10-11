СБУ накрыла преступную группу, которая 6 лет выписывала поддельные векселя

Управление Службы безопасности Украины в Винницкой области разоблачило группу лиц, которые подозреваются в захвате имущества государственного предприятия, осуществлявшего геологическую разведку и разработку карьеров по добыче известкового камне для сахарной отрасли, общей стоимостью 3,7 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Винницкой области, установлено, что эти лица осуществили незаконный захват 15 объектов недвижимости, принадлежащих государственному предприятию. Злоумышленники на протяжении 6 лет занимались незаконной выдачей векселей от имени предприятия, а также подделкой документов, что привело к искусственному банкротству предприятия.

В дальнейшем имущество предприятия неоднократно перепродавалось, при этом злоумышленники пытались получить из госбюджета 0,5 млн. грн. компенсации НДС.

Возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 5 (завладение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 ч. 2 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Ведется следствие.