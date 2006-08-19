7 миллионов украинцев работают за границей

На Всемирном форуме украинцев создана новая международная организация по защите работников-мигрантов

Киев. 19 августа. УНИАН. Сегодня в Киеве в рамках 4-го Всемирного форума украинцев представители так называемой "четвертой волны" трудовой эмиграции из Украины, которые представляют интересы около 7 миллионов украинцев, работающих за границей, приняли решение о создании новой международной общественной организации «Новая волна» с целью защиты прав и объединения украинцев, выехавших на заработки.

Как передает корреспондент УНИАН, соучредителем «Новой волны» от Украины выступает Всеукраинская общественная организация «Украинская взаимопомощь».

Как отмечалось во время собрания, новая общественная организация призвана организовать сотрудничество между представителями новой волны украинской трудовой миграции и эмиграции с общественными организациями и государственными органами Украины.

Кроме того, "Новая волна" призвана широко привлекать негосударственные сектора Украины и стран пребывания украинцев для решения их проблем, в том числе социальных, способствовать возвращению наших граждан на Родину.

Во время сегодняшнего учредительного собрания был избран координационный совет «Новой волны», почетный председатель, которым стала народный депутат от «Нашей Украины» Оксана БИЛОЗИР, и совет председателей, в который вошли представители от каждого континента.

Участники собрания также избрали представителей - членов совета для создания украинской мировой информационной сети, которая призвана оперативно распространять информацию о событиях, связанных с украинцами и Украиной за границей через сеть Интернет.