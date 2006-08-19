Вере Роик присвоено звание Героя Украины
15:25, 19 августа 2006Общество
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За утверждение традиций национального декоративно-прикладного искусства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена Державы мастеру художественной вышивки Вере РОИК из Симферополя.
Как сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины, звание присвоено за выдающийся личный вклад в развитие культуры Украины, утверждение традиций национального декоративно-прикладного искусства, многолетнюю самоотверженную творческую и педагогическую деятельность.
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