Вере Роик присвоено звание Героя Украины

За утверждение традиций национального декоративно-прикладного искусства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена Державы мастеру художественной вышивки Вере РОИК из Симферополя. Как сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины, звание присвоено за выдающийся личный вклад в развитие культуры Украины, утверждение традиций национального декоративно-прикладного искусства, многолетнюю самоотверженную творческую и педагогическую деятельность. Фото с сайта Музея Леси Украинки в Ялте

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