Бензин станет дешевле?

“Никакие силовые и административные методы не внедряются, поскольку обратная сторона использования таких методов - отсутствие топлива на заправках", - заявил в эфире канала "1+1" министр топлива и энергетики Юрий Бойко. По его мнению, стабилизации цен на бензин предшествует четкий расчет и умение договариваться. “В основе любого протокола относительно удерживания цены на АЗС лежит просто экономический расчет, который потом согласовывается со всеми владельцами нефтеперерабатывающих активов и розничной сети рынка", - сказал министр.

Ю.Бойко уверен, что стабилизация цен на нефтепродукты также зависит и от государственного управления. “Задание государства - удалить спекулятивную составляющую из этих операций и обеспечить объективность на рынке. Нужно дать возможность работать и зарабатывать честно", - отметил он. После чего допустил возможность снижения цены на нефтепродукты. "Цена на нефтепродукты зависят от многих факторов, в первую очередь - от мировой цены на нефть. Сегодняшняя тенденция свидетельствует об падении мировой цены на нефть. Это говорит о том, что мы можем ожидать даже определенного снижения предельных цен, которые были приняты и согласованы с участниками нефтерынка на прошлой неделе", - считает председатель Минтопэнерго.

РБК