На оккупированной части Луганской области после взрыва на шахте из-под завалов подняты тела 9 погибших - миссия ОБСЕ

Как говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели проверяли информацию о взрыве на угольной шахте 3 мая возле подконтрольного боевикам «ЛНР» села Малоивановка (54 км к юго-западу от Луганска).

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«В Малоивановке пятеро шахтеров (в возрасте от 20 до 40 лет) рассказали СММ, что на месте инцидента из-под завалов извлечены девять тел и 7 человек до сих пор находятся под завалами на глубине около 200 м», - говорится в отчете.

При этом говорится, что представители боевиков, а именно «руководитель местного районного отделения милиции» подконтрольного «ЛНР» поселка Комиссаровка (61 км к юго-западу от Луганска), которое расположено рядом с Малоивановкой, подтвердил, что взрыв действительно произошел на угольной шахте возле Малоивановки.

Наблюдатели миссии ОБСЕ посетили эту шахту, но присутствующие на месте рабочие отказались давать комментарии по поводу этого инцидента.