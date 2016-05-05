ОБСЕ заявляет об уменьшении уровня насилия на Донбассе и усилении напряженности на линии соприкосновения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

Однако Хуг отмечает риски усиления напряженности в местах, где стороны близко друг к другу разместили свои позиции.

«Если вы смотрели на наши ежедневные отчеты, вы должны уже знать, что наблюдается значительное уменьшение уровня насилия на Донбассе за прошедшую неделю. Ситуация еще далека от совершенной, но она демонстрирует, что стороны могут контролировать своих людей на местах хотя бы в некоторой степени», - подчеркнул он.

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«Но все еще есть достаточно высокие факторы риска, особенно в таких местах, где стороны находятся в опасной близости друг от друга. В одном из таких мест на прошлой неделе мы видели, как риск может превратиться в трагедию в считанные минуты. Как вы знаете, четыре человека были убиты 27 апреля в Еленовке ", - сказал Хуг.

В этой связи первый заместитель председателя СММ выразил свои искренние соболезнования семьям погибших.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов утверждал, что обстрел контрольно-пропускного пункта "Еленовка" в Донецкой области, в результате которого погибли 4 мирных жителя, был заранее спланирован оккупационными войсками Российской Федерации и велся со стороны фильтровальной станции возле населенного пункта Ясное на неподконтрольной Украине территории.