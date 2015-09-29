Cуд вновь доказал политическую мотивированность надуманного и полностью сфабрикованного дела Савченко - МИД

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, распространенном департаментом политики и коммуникаций ведомства.

«29 сентября с.г. Донецкий городской суд Ростовской области в очередной раз доказал политическую мотивированность этой надуманного и полностью сфабрикованного дела, отказав в удовлетворении ходатайства защиты об использовании в ходе судебных слушаний технических средств для представления доказательств и не позволив применять полиграф при проведении допроса Надежды Савченко.

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Нарушая взятые на себя обязательства в рамках Совета Европы, российская сторона продолжает игнорировать статус Надежды Савченко как члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая пользуется соответствующим иммунитетом, наличие которого подтверждено соответствующим заключением Комитета ПАСЕ по вопросам правил, процедуры, иммунитетов и институциональных дел», - говорится в комментарии.

МИД требует от Российской Федерации немедленно прекратить указанный судебный фарс и освободить Надежду Савченко и всех остальных граждан Украины, которые продолжают незаконно удерживаться на территории России, подчеркивается в комментарии.

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Как сообщал УНИАН ранее, донецкий городской суд Ростовской области РФ отказал в удовлетворении ходатайства о допросе украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко на полиграфе. Также суд отказал в использовании проектора с картами местности.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу против Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.