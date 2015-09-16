Мосгорсуд проверит законность отказа отпустить Савченко на сессию ПАСЕ

Об этом сообщает ТАСС.

В жалобе адвокаты называют решение суда первой инстанции необоснованным и необъективным и просят отменить его.

Читайте такжеПАСЕ призывает Россию и боевиков освободить всех пленных

Ранее УНИАН сообщал, что 15 сентября, суд в Донецке Ростовской области оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей на 6 месяцев.

Также отмечается, что дело украинки Надежды Савченко будет рассмотрено коллегией из трех судей, заседание назначено на 22 сентября. «Дело Савченко будет рассмотрено коллегией из трех судей 22 сентября в 11 часов», - сообщил адвокат Фейгин.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

В обвинительном заключении в уголовном деле речь идет о ее обвинении в покушении на убийство и убийстве.

По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.