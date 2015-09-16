Мосгорсуд проверит законность отказа отпустить Савченко на сессию ПАСЕ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов украинской летчицы Надежды Савченко на решение Басманного суда Москвы, признавшего законными действия следователя, отказавшегося отпустить ее на сессию ПАСЕ.
Об этом сообщает ТАСС.
В жалобе адвокаты называют решение суда первой инстанции необоснованным и необъективным и просят отменить его.
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Ранее УНИАН сообщал, что 15 сентября, суд в Донецке Ростовской области оставил народного депутата Надежду Савченко под стражей на 6 месяцев.
Также отмечается, что дело украинки Надежды Савченко будет рассмотрено коллегией из трех судей, заседание назначено на 22 сентября. «Дело Савченко будет рассмотрено коллегией из трех судей 22 сентября в 11 часов», - сообщил адвокат Фейгин.
Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.
Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.
В обвинительном заключении в уголовном деле речь идет о ее обвинении в покушении на убийство и убийстве.
По данным адвоката летчицы, ей грозит максимальный срок заключения - 25 лет.