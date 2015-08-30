Бывшие бойцы добровольческих батальонов планировали вывезти большой арсенал оружия из зоны АТО - СБУ

Как сообщает пресс-центр СБУ, в рамках спецоперации по предотвращению незаконного оборота средств массового поражения сотрудники СБУ обнаружили вблизи села Бахмутовка Новоайдаровского района Луганской области автомобиль с подствольным гранатометом, тротиловыми шашками, противопехотными минами и ручными гранатами различных типов, патронами и магазинами к автоматическому оружию и т.д.

Вторая партия оружия была обнаружена в “схроне” в заброшенных помещениях завода в селе Половинкино Старобельского района Луганской области.

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В тайнике сотрудники СБУ обнаружили 33 килограмма тротила в шашках, три автоматические станковые гранатометы, пулеметы, автоматы Калашникова, 40 ручных противотанковых гранатометов, ящики с патронами к стрелковому оружию различных калибров, гранаты различной модификации, 7 реактивных снарядов к РСЗО “Град”.

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По указанным фактам военной прокуратурой Луганского гарнизона возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.