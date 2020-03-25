Во Львове задержали женщину, находившуюся в международном розыске за сбыт "клубнички"

Женщина длительное время скрывалась на территории стран ЕС.

Во Львове задержали женщину, находившуюся в международном розыске за незаконное изготовление, сбыт и распространение видеопродукции порнографического характера.

"24 марта в ходе уголовного производства по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК задержали женщину, которая находилась в международном розыске за совершение преступлений связанных с изготовлением и распространением видеофайлов порнографического характера", - сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

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В январе 2018 года правоохранители задержали шестерых человек, жителей Ивано-Франковской и Донецкой областей, которые в Ивано-Франковске создали студию для изготовления взрослого видео, и сбывали его в Сети. Всех взяли под арест.

Кроме одной подозреваемой, которая длительное время скрывалась от органов досудебного расследования на территории одной из страны ЕС. Прикарпатские полицейские объявили ее в международный розыск. И вот сейчас ее задержали во Львове.

"Сейчас ей сообщили о подозрении по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании судом меры пресечения", - добавляют в полиции.

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