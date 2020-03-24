На время карантина Pornhub открыл доступ к премиум-подписке всем пользователям и призвал оставаться дома

Пикантное видео будет доступно в течение месяца.

Один из самых известных ресурсов с фильмами для взрослых Pornhub сделал свой вклад в борьбу с коронавирусом и предоставил бесплатный доступ к видео с премиум-подписки для всех стран на месяц.

Читайте такжеPornhub открыл бесплатный премиум-доступ из-за коронавируса

Об этом они сообщили на своей официальной странице в социальной сети.

"Будьте дома и помогите сгладить кривую! Поскольку COVID-19 продолжает влиять на всех нас, Pornhub решил продолжить Free Pornhub Premium во всем мире до 23 апреля. Итак, наслаждайтесь, оставайтесь дома и будьте в безопасности", - говорится в сообщении.

Подписчики оставили тысячи благодарных комментариев.

Напомним, что сначала ресурс открыл доступ для итальянцев, которые страдали от вспышки болезни.

По последним данным, в мире официально зарегистрировали 381 499 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 16557 человека умерли, 101 794 пациентов успешно выздоровели после заражения.

В Украине официально подтверждены 84 случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2: в Черновицкой (25), Житомирской (2), Киевской (15), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (5), Львовской (2), Тернопольской (1), Черкасской (1), Тернопольской (1) областях и в Киеве (29).

Три из них летальные — умерла 71-летняя женщина в Житомирской области, 56-летняя женщина — в Ивано-Франковской и 33-летняя — в Черновицкой. Один человек выздоровел.

Читайте также: