Российский ученый объяснил опасность Крымского моста

Ученый назвал Керченский мост критическим.

Российский геолог, доктор наук в Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что считает Керченский мост опасным.

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Как он отметил в комментарии "Крым.Реалии", это место было абсолютно непригодно для строительства моста.

"Этот мост критический. В угоду одному человеку они его вроде бы кое-как сваяли", – сказал российский ученый.

Кроме того, Медовар заявил, что "никогда в жизни по этому мосту не поехал бы ни на каком поезде, ни на какой машине".

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста.

О необходимости построить переход через Керченский пролив он заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением. Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край РФ.

23 декабря 2019 года Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом. В Евросоюзе назвали открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом еще одним нарушением суверенитета Украины. Кроме того, в ЕС заявили, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.