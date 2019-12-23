МИД выразил Москве протест из-за пуска поездов по крымскому мосту

В министерстве напомнили, что ни одно цивилизованное государство мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию Крыма.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с открытием железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив в оккупированный Крым.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом Президента Российской Федерации В.Путиным во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого «Крымского моста» через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву", - отмечается в заявлении.

В то же время украинские дипломаты подчеркнули, что "ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украина в ее международно признанных границах".

Также сказано, что действия РФ относительно так называемого «Крымского моста» грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

"Ни Украина, ни одно цивилизованное государство мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний", - говорится в заявлении.

"Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины - Автономной Республике Крым и г. Севастополь", - подчеркнули украинские дипломаты.

В этой связи российской стороне передана соответствующая нота протеста.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть Керченского моста. О необходимости построить переход через Керченский пролив он заявил сразу после оккупации Крыма - в марте 2014 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.

Мост протяженностью 19 км соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край РФ.

Сегодня, 23 декабря, Путин открыл железнодорожное сообщение по мосту между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом.