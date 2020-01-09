Руководителю российской компании сообщили о подозрении за добычу песка возле Крыма
Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении руководителю российской компании по факту незаконной добычи полезных ископаемых, а именно добычи морского песка на территориях природно-заповедного фонда и возле берегов аннексированного Крымского полуострова.
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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.
В ходе проведения досудебного расследования установлено, что руководитель иностранного юридического лица, начиная с середины мая 2015 года, совместно с капитанами судов организовал незаконную добычу морского песка в Каркинитском и Джарилгацком заливах.
«В результате указанных противоправных действий на протяжении 2015 - 2018 гг. государству нанесен ущерб на сумму более 140 млн грн», - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по этому делу проводит следственный отдел Главного управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и г.Севастополе.
За нарушение законодательства (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 УК Украины) виновным лицам грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.