В ГПСУ рассказали, сколько человек подозреваются в незаконном посещении оккупированного Крыма

Проезд в Крым не через административную границу является нарушением, подчеркивают в Государственной пограничной службе Украины.

На контроле у Государственной пограничной службы Украины находится более 4 тыс. человек, которых проверяют на предмет незаконного визита в оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на руководителя отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Андрея Демченко.

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На данный момент у нас на контроле находятся более 4000 человек из-за возможного посещения Крыма. Если говорить о тех, кому уже выписан запрет, то только тот орган, который это сделал, может снять его", - сказал он.

Демченко напомнил, что проезд в Крым не через административную границу между материковой частью Украины и оккупированной территорией является нарушением, поскольку, согласно постановлению Кабинета министров, другие пункты пропуска на полуостров не функционируют.

"Выявлять лиц, которые незаконно посещали оккупированную территорию, удается, если в Госпогранслужбе есть соответствующая информация от других правоохранительных органов или поручение о запрете на въезд. Также пограничники могут руководствоваться информацией, полученной непосредственно во время пересечения гражданином границы, если удается установить, что он незаконно посещал Крым. Отказ во въезде в Украину касается иностранцев, а граждан Украины привлекают к административной ответственности", - пояснил представитель Госпогранслужбы.

Демченко указал на то, что граждане Украины могут сообщать в Госпогранслужбу о возможных случаях незаконного посещения оккупированных территорий, что станет основанием для изучения каждого конкретного случая.