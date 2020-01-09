Выманивали деньги у жителей ОРЛО: на Луганщине раскрыли схему незаконного оформления соцвыплат

Частный предприниматель с временно подконтрольного боевикам Алчевска вместе с женой предоставляли жителям ОРДЛО услуги по пассажирским перевозкам на подконтрольную украинской власти территорию и "заочного" оформления социальных выплат.

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коммерсантов, которые в интересах террористической организации "МГБ ЛНР" организовали схему незаконного получения украинских социальных выплат жителями временно оккупированной территории.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что частный предприниматель из временно подконтрольного боевикам Алчевска вместе с женой предоставляли жителям оккупированных территорий услуги по пассажирским перевозкам на подконтрольную украинской власти территорию и "заочному" оформлению соцвыплат.

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"Почти год назад супругов завербовала так называемая "спецслужба" террористов. "МГБ ЛНР", в частности, поставило перевозчикам задачу предоставлять информацию о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок. Они также требовали предоставлять перечень клиентов, которые пользовались услугами по оформлению украинских соцвыплат. После каждого маршрута агенты отчитывались перед кураторами о выполненных задачах", - сообщили в пресс-центре СБУ.

Контрразведчики установили, что псевдоспецслужба "ЛНР" использовала полученные персональные данные для формирования базы граждан, которые регулярно посещают украинские государственные учреждения. Боевики планировали затем привлечь их к противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины.

Контрразведчики СБУ задержали сообщников террористов во время очередного рейса. При осмотре их транспортного средства правоохранители обнаружили более 150 документов жителей временно оккупированной территории, в частности, свидетельства о наследстве, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для "заочного" оформления выплат при отсутствии получателей.

"Показательно, что в то время как украинская власть прилагает максимум усилий, чтобы упростить жителям Донбасса получение социальных выплат, предприниматели убеждали людей в сложности и дороговизне их оформления. Они выманивали у них деньги за несуществующие услуги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения контрразведывательных мероприятий оперативники СБУ получили доказательства фактов сотрудничества перевозчиков со "спецслужбой" боевиков и установили личности кураторов.

Сведения о выявленных сотрудниках "МГБ ЛНР" приобщены к материалам ранее открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, которые могут быть причастны к сотрудничеству с пособниками террористов. Также проверяется информация о наличии среди клиентов "фирмы" действующих или бывших боевиков незаконных вооруженных формирований.