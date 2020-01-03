Баканов очертил главные задачи СБУ на 2020-й год

Речь идет о защите государственной безопасности, борьбу с терроризмом, диверсиями, киберугрозами, разведывательно-подрывной деятельностью.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов ознакомился с результатами деятельности за прошлый год Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и очертил главные задачи на новый, 2020 год.

Как сказано в сообщении на сайте СБУ, Баканов оценил профессиональные достижения в деятельности управления, но в то же время подчеркнул необходимость усилить работу по ключевым направлениям для более эффективного противодействия современным вызовам, стоящим перед Украиной.

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«Сегодня происходит обновление, перезагрузка Службы. Мы должны реформироваться. И стать более эффективными. Наша основная задача - защита государственной безопасности, борьба с терроризмом, диверсиями, киберугрозами, разведывательно-подрывной деятельностью и тому подобное. Уверен, что личный состав столичного главка способен выполнять все поставленные задачи и доказывать эффективность новых подходов», - подчеркнул Баканов и отметил, что в целом доволен работой управления.

В свою очередь, руководитель Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Сергей Болдырь сообщил, что происходит переход на гибкую и динамичную систему работы для оперативного и эффективного реагирования на потенциальные угрозы национальной безопасности.

В частности, сказано, что зарегистрировано уголовное производство по факту формирования спецслужбами РФ агентурной сети на ряде предприятий ОПК, основной задачей которой является ослабление обороноспособности Украины (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Также при попытке сбыта партии товаров военного назначения (комплектующих к истребителю Су-25) разоблачен житель города Узин. Во время обысков в арендованном злоумышленником помещении изъяты запасные части к военной технике на сумму более 1 миллиона долларов США, похищенные из воинских частей.

Кроме того, подразделение кибербезопасности главка пресекло деятельность организованной группировки так называемых «международных детективов», в состав которой входили бывшие и действующие сотрудники Нацполиции и СБУ. Они специализировались на сбыте информации, полученной в ходе проведения незаконных мероприятий, в том числе представителям иностранных дипломатических миссий.

Вместе с тем, разоблачена и преступная деятельность должностных лиц КП «ГИВЦ», которые в сговоре с руководством ІТ-компании фальсифицировали разработку программного обеспечения и присвоили более 20 миллионов гривен из государственного бюджета, выделенных в рамках целевой программы информатизации «Электронная столица».

Отмечается, что всего в прошлом году по материалам оперативных подразделений Главного управления зарегистрировано 487 уголовных производств, из которых 73 - следователями главка. О совершении преступлений сообщено о подозрении 333 лицам, из них 77 - следователями ГУ.