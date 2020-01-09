Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев написал свой первый за 2,5 года пост в сети

Экс-пленник поблагодарил всех за поддержку и рассказал о планах на ближайшее будущее.

Освобожденный из плена боевиков блогер и журналист Станислав Асеев (известный также как Васин) написал в соцсети свой первый пост, в котором поблагодарил всех за поддержку.

Так, на своей странице в Facebook он поблагодарил не только коллег, но и обычных людей, с которыми даже не был лично знаком.

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"Информация о том, что про меня не забыли доходила до меня даже в Изоляции, как бы мгб не пыталось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться, – спасибо, друзья", – отметил Асеев.

Журналист отметил, что за 2,5 года ему пришло огромное количество сообщений и сейчас добавляются новые, поэтому он извиняется, что "сразу ответить всем не сможет".

Сейчас Асеев намерен заняться здоровьем, ведь у него есть ряд проблем. В ближайшем же будущем, добавил он, первоочередной задачей будет освобождение тех, кто все еще остается в плену.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Среди освобожденных из плена поддерживаемого Россией группировки "ДНР" был журналист Станислав Асеев.