Украине из плена боевиков "ДНР" вернули журналиста Асеева

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция обмена, которую вел Офис президента в Facebook.

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и ОРДЛО освобожден незаконно заключенного контролируемыми Россией боевиками гражданин Украины, журналист Станислава Асеева (известный также как Васин).

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция обмена, которую вел Офис президента в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украина вернули 76 человек.

Справка УНИАН. 22 октября боевики поддерживаемого Россией группировки «ДНР» заявили об «осуждении» Асеева к «15 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима».

Известно, что автор колонок проекта Донбасс.Реалии Станислав Асеев (Васин) находился в заключении «ДНР», по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка «ДНР» признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины. Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым «судебным решением» в отношении Асеева.