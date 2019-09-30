Правозащитники за пять лет зафиксировали более 300 случаев давления на журналистов в Крыму

В частности, речь идет о физических нападениях, пытках, произвольных задержаниях, захвате имущества, обыске, угрозах и психологическом давлении.

равозащитники за 5 последних лет зафиксировали более 300 случаев давления на журналистов в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщили участники пресс-конференции в УНИАН на тему: «Уничтожение свободы слова в Крыму. Как противостоять информационной агрессии РФ?»

Медиаэксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова рассказала, что уже в течение пяти лет группой исследуется ситуация с правами человека в оккупированном Крыму, и в том числе ситуация со свободой слова.

«Мы зафиксировали за этот период более 300 случаев давления на свободу слова. Сюда входят различные нарушения прав журналистов, блоггеров, гражданских журналистов. В частности, это и произвольные задержания, это обыски, незаконные уголовные и административные дела, которые возбуждаются якобы по закону Российской Федерации, но они полностью фальсифицированы», - отметила Седова.

Также речь идет о физических нападениях, пытках, незаконных задержаниях, захвате имущества, обысках, угрозах и психологическом давлении.

«И единственная их цель - это давление на журналистов, и российская власть хочет сделать так, чтобы журналисты вообще ничего не говорили о ситуации в Крыму, потому что они боятся, что репортажи будут в дальнейшем разрушать этот имидж Российской Федерации, она хочет создать что оккупирован Крым в действительности не оккупирован. То есть, журналистика мешает, и любая гражданская активность мешает», - добавила она.

Медиаэксперт напомнила, что независимые украинские медиа в Крыму были полностью уничтожены в 2014 году - были закрыты всё эфирное телевизионное вещание и вещание радиостанций. Также продолжают блокироваться украинские сайты.

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«Последний мониторинг, который мы провели в сентябре, свидетельствует о том, что как минимум 18 украинских популярных независимых информационных ресурсов блокируется абсолютно самовольно, и еще несколько ресурсов блокируется частично. То есть, десять провайдеров полностью заблокировали украинские ресурсы, и теперь люди могут их читать только, если они будут устанавливать VPN. Это делать могут не все», - заявила Седова.

Кроме того, в оккупированном Крыму блокируются сайты организаций, которые не являются запрещенными в Украине, - Хизб ут-Тахрир, Свидетели Иеговы и сайт Меджлиса крымскотатарского народа.

«Эти блокирования полностью разрушают доступ независимой информации о Крыме, информации об этих репрессиях, которые сейчас там происходят. И в таких условиях гражданская журналистика в Крыму перешла в социальные сети», - сказала она и добавила, что рядовые граждане во время проведения оккупационными властями обысков пытаются делать трансляции событий в социальных сетях, чтобы рассказать миру о том, что происходит в оккупированном Крыму.

«И именно за эти действия людей бросают тоже в тюрьму, фабрикуют на них уголовные и административные дела», - добавила эксперт.

Кроме того, отметила она, оккупанты заочно открывают дела против журналистов, проживающих в Киеве с 2014 года.

В свою очередь, гражданская журналистка из Крыма Лутфие Зудиева, которая представляет общественное движение «Крымская солидарность», рассказала, что эта организация объединила сотни активистов на полуострове, которые имеют одинаковую политическую позицию. Она сказала, что с 2014 года Крым является фактически «серой зоной», где существующее антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство используют для того, чтобы фабриковать уголовные и административные дела против активистов.

«Конечно же, в этом законодательстве нет таких статей как статья за правозащитную деятельность, статья за журналистскую деятельность, статья за собственное мнение, статья за исповедание своей религии. Поэтому людей формально привлекают к ответственности под совершенно другими статьями, такими как терроризм, экстремизм, сепаратизм, в зависимости от того как этого человека можно «маркировать» - более религиозных людей привлекают по террористической статье, а людей светского направления по статье, связанной с экстремизмом и сепаратизмом», - отметила Зудиева.

Также она заявила, что на сегодняшний день более 30 активистов «Крымской солидарности» находятся в тюрьме под уголовным преследованием.

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Кроме того, руководитель Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик заявила, что информацию из Крыма трудно получать, и на полуостров практически не ездят украинские журналисты.

«В то же время в этих сумерках оккупационной власти очень легко и просто фабриковать, фальсифицировать эти уголовные дела, совершать другие преследования и репрессии, особенно используя антитеррористическое, антиэкстремистское законодательство, направленное против крымских татар, против украинцев, потому что очень легко сделать человека каким-то диверсантом или шпионом, или террористом, не имея никаких доказательств, но зная, что никто не приедет на эти суды, и мало кто сможет в этой ситуации помочь», - подчеркнула Печончик.

При этом, она убеждена, что правозащитники и журналисты могут многое сделать, чтобы влиять на эту ситуацию.

«Как вы знаете, состоялось в начале осени освобождение наших 11 политзаключенных и 24 военнопленных моряков, и это такой шаг, который многим подарил надежду, но вместе с тем нужно помнить, что сейчас на территории Крыма и Российской Федерации в тюрьмах находятся по меньшей мере 86 человек... И именно поэтому мы должны продолжать нашу борьбу», - подчеркнула Печончик.

В свою очередь юрист КрымSOS Ольга Куришко отметила, что необходимо предоставлять как можно больше достоверной информации о том, что происходит в Крыму.