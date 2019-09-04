На Житомирщине специальная группа полицейских будет вылавливать копателей янтаря (видео)

В первый день работы полицейские задержали четырех копателей-нелегалов.

В Житомирской области создана специальная рейдовая группа из работников полиции по мониторингу эффективности мер по противодействию незаконной добычи янтаря в северных районах региона.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, соответствующую группа создана 3 сентября.

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«Приказом ГУНП создана специальная мониторинговая группа, в ее состав вошли сотрудники нескольких подразделений аппарата, в том числе инспекции по личному составу УКО. Их задача – определить эффективность наших мер по противодействию нелегальным копателям янтаря и одновременно усилить уже привлеченные к этой работе силы. Кроме того, с сентября назначен новый руководитель Олевского отделение полиции, пока что, до решения организационно-кадровых вопросов, временно исполняющим обязанности Игорем Григоришиным», - рассказал т.в.о. начальника ГУНП в области Сергей Крупей.

По данным ведомства, мониторинговая группа будет работать постоянно и каждый день по другому маршруту. Планируется охватить все места возможной добычи на территории северных районов Житомирщины.

Отмечается, что в первый день работы мониторинговой группы полицейские обнаружили нелегалов в лесном массиве неподалеку с. Обища.

«Полицейские застали посреди поляны четырех мужчин, все жители с. Обища от 24 до 28 лет, которые размывали грунт в поисках янтаря. Во время документирования всех обстоятельств происшествия копатели пытались скрыть следы своей противоправной деятельности, сбросив мотопомпу в канаву с водой. Впрочем, это не помешало полицейским изъять и ее, и пожарные рукава и другое оборудование, что применялось копателями», - говорится в сообщении.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 3-летнего лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 12 августа во время совещания в Житомирской области президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал руководителя областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского из-за ситуации в регионе с незаконной добычей янтаря, призвав последнего подать в отставку.

4 сентября главного лесовода Житомирщины уволили с должности.