Главного лесника Житомирщины уволили после призыва Зеленского самому подать в отставку

Андрей Куринский уволен указом Госагентства лесных ресурсов Украины от 30 августа.

Руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского, которого президент Украины Владимир Зеленский заставил подать в отставку, уволили с должности.

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Об этом сам Куринский сообщил на своей странице в Facebook.

"Случилось, что случилось... Лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом смогут "отделить зерно от плевел", - написал Куринский.

Он также опубликовал соответствующий приказ Государственного агентства лесных ресурсов Украины от 30 августа.

Как сообщал УНИАН, 12 августа во время совещания в Житомирской области президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Андрея Куринского из-за ситуации в регионе с незаконной добычей янтаря, призвав последнего подать в отставку.