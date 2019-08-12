Зеленский заставил главного лесника Житомирщины подать в отставку

Разговор Зеленского с Куринским состоялся во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского подать в отставку из-за ситуации в регионе с незаконной добычей янтаря.

Как передает корреспондент УНИАН, разговор Зеленского с Куринским состоялся во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в рамках рабочей поездки главы государства в Житомирскую область.

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«Здравствуйте, вы в этой схеме (незаконной добычи янтаря – УНИАН) мне пишут», - заявил президент, обращаясь к Куринскому.

«Странно», - ответил Куринский.

«Как странно? У меня есть статистика, что вы в этой схеме и все решается через вас», - отметил Зеленский.

«Клевета», - заверил Куринский.

«Кем клевета? Вы ничего не знаете, что происходит у вас в целом в области?... А очень хотите работать? Вы не полезны государству», - добавил глава государства.

«Вы сколько лет работаете? 5 лет. Это все при вас получается, понимаете? Вы должны это понять... Именно 5 лет разграбления... Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Можем так говорить? Вы можете сами уволиться? Или будете, как налоговики – из одной области бегать от нас в другую область. Можно договориться, что увольняетесь и все?», - спросил президент.

«Так... Когда?» - спросил Куринский

«Когда надо? Надо 5 лет назад, я уже это понял. Поэтому надо, если можно, завтра. Можно? Так. Спасибо вам», - резюмировал президент.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Главного управления Нацполиции и управления СБУ в Житомирской области написать заявления на увольнение из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря в регионе.