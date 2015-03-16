В Минобороны пообещали сурово наказать виновных в ДТП в Константиновке, в котором погиб ребенок
Военнослужащие, виновные в совершении ДТП в Константиновке Донецкой области, понесут суровую ответственность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Сегодня в Константиновке военнослужащий одной из военных частей Вооруженных сил Украины не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на прохожих. Вследствие ДТП были травмированы мать и несовершеннолетний ребенок. Травмированной женщине была оказана первая медицинская помощь, она находится в больнице. От полученных повреждений 8-летняя племянница травмированной женщины умерла. С целью выяснения причин и обстоятельств ДТП к месту происшествия срочно направлены оперативную группу военнослужащих Генерального штаба ВСУ. О совершенном ДТП поставлено в известность военную прокуратуру, сказано в сообщении.
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По результатам проведения расследования виновные будут привлечены к суровой ответственности.
"Кроме того, за отсутствие должного контроля будут наказаны соответствующие командиры", - подчеркнули в Минобороны.