В Константиновке БМД наехала на женщину с детьми: один ребенок погиб (фото)

Гусеничная БМД наехала на молодую женщину с двумя детьми в Константиновке, один ребенок погиб.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал местный журналист Владимир Березин, передает Остров.

«Только что в Константиновке гусеничная БМП наехала на молодую женщину с двумя детьми. Один ребенок лет 7-8 погиб на месте, младенца и маму в тяжелом состоянии отвезли в больницу», - написал Березин.

Младенца позднее отпустили домой с отцом.

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Березин отмечает, что после трагедии «толпа антиукраинских жителей начала забрасывать камнями все машины ВСУ, которые проезжали рядом». Милиция, по его словам, не предпринимала никаких действий.

Пресс-служба Главного управления МВД Украины в Донецкой области также сообщает, что сегодня в 14.42 в Константиновке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием БМД под управлением военнослужащих. Смертельно травмирована 8-летняя девочка. Женщина и малолетний ребенок доставлены в больницу. На место выехала следственно-оперативная группа Константиновского ГО, руководители милиции, прокуратуры, органов местной власти.

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"ДТП произошло на проспекте Ломоносова, возле городской больницы № 5. Под колесами боевой машины десанта пострадали трое пешеходов: девочка, 8 лет, погибла на месте, женщина и ребенок, находившийся в коляске, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.