В поместных церквях Греции, Болгарии и Грузии начался процесс признания ПЦУ

Сейчас в трех православных церквях этот вопрос отложен до следующих заседаний церковных органов.

В Элладской (Греческой), Болгарской и Грузинской поместных православных церквях начался процесс рассмотрения вопроса признания Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) в ходе круглого стола в Киеве.

«В Греческой церкви (Элладской) этот вопрос был рассмотрен узким составом синода и вынесен на заседание Архиерейского собора», - отметил он.

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«В Болгарской церкви синод рассматривал этот вопрос: восемь членов синода проголосовали «за», семь пророссийски настроенных проголосовали «против», потому этот вопрос передан в каноническую комиссию до следующего рассмотрения», - добавил Зоря.

Кроме того, по словам архиепископа, в Грузинской церкви синод рассматривал этот вопрос и отложил его на следующее заседание.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

Интронизация митрополита Киевского и всей Украины Епифания состоится в 9.00 в воскресенье, 3 февраля 2019 года, во время божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской.