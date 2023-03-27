Тысячи мумифицированных бараньих голов обнаружены в древнеегипетском храме. Об этом сообщает местное Министерство туризма и древностей.
Как сообщается, более 2000 мумифицированных бараньих голов и величественное сооружение времен Старого Царства обнаружили в храме Рамсеса II в Абидосе. По словам археологов, находкам может быть 4300 лет.
Помимо бараньих голов, археологи из Университета Нью-Йорка также обнаружили мумифицированных собак, диких коз, коров, оленей и страуса.
Считается, что мумифицированные останки были оставлены на этом месте в честь Рамзеса II примерно через 1000 лет после его смерти. По словам ученых, бараны и другие животные использовались в качестве подношений.
Помимо множества останков животных, археологическая группа также обнаружила огромное здание со стенами толщиной около пяти метров. Строение содержало несколько статуй, остатки деревьев, кожаную обувь, одежду и папирусы.
В Египте обнаружили уникального сфинкса
Ранее УНИАН сообщал, что на раскопках в Египте нашли маленького сфинкса, который улыбается. Археологи предполагают, что сфинкс олицетворяет римского императора Клавдия.
Также на месте раскопок археологи также обнаружили каменную плиту римской эпохи с надписями. Ученые надеются, что после расшифровки, станут известны новые подробности о сфинксе.