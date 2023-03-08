Археологи предполагают, что сфинкс олицетворяет римского императора Клавдия.

Недавно в пирамиде Хеопса нашли тайный коридор, а теперь ученые из Египта сообщили об обнаружении статуи улыбающегося сфинкса.

Министерство туризма и древностей Египта сообщает, что археологи обнаружили сфинкса и остатки святилища в древнем храме на юге Египта. Артефакты были найдены возле храма Хатхор - одного из наиболее хорошо сохранившихся древних памятников Египта.

по предварительным выводам археологов, известняковый сфинкс с его "улыбающимся лицом и двумя ямочками" представляет римского императора Клавдия.

Видео дня

Археологи также обнаружили каменную плиту римской эпохи, надписи на которой могут дать больше информации о личности статуи.

Последние археологические открытия

В конце прошлого года сообщалось, что израильские археологи нашли гробницу "повитухи Иисуса".

В Норвегии ученые нашли старейший в мире рунический камень с загадочной надписью.

В конце февраля в Китае нашли, возможно, старейший в мире туалет со смывом.

Вас также могут заинтересовать новости: