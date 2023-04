Анализируя геномы одноклеточных микробов, группа исследователей сделала поразительное открытие: в ДНК микробов "спрятаны" тысячи новых вирусов.

Исследователи обнаружили ДНК более чем 30000 вирусов, встроенных в геномы различных одноклеточных микробов. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Мы были очень удивлены тем, сколько вирусов мы обнаружили с помощью этого анализ",- говорит ведущий автор исследования, эколог, изучающий вирусы в Университете Инсбрука в Австрии, Кристофер Беллас. -"В некоторых случаях оказалось, что до 10 процентов ДНК микроба состоит из скрытых вирусов".

Исследователи говорят, что эти вирусы не вызывают отторжения у их носителей, и даже могут быть полезными. "Почему в геномах микробов обнаруживается так много вирусов, пока неясно",- говорит Беллас. "Наша самая сильная гипотеза состоит в том, что они защищают клетку от заражения другими опасными вирусами".

Ученые обнаружили фрагменты вирусов в самых разных организмах, включая животных, растения и грибы. Например, млекопитающие несут в своей ДНК множество вирусных фрагментов, а около 8% генома человека состоит из ДНК древних вирусных инфекций.

Исследование также обнаружило доказательства того, что эти вирусы являются функциональными, то есть "могут быть частью антивирусной системы хозяина".

