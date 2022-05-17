Глобальная пандемия COVID-19 еще не закончилась. Эксперты в области общественного здравоохранения подозревают, что она продлится еще как минимум пять лет.
В новом отчете Международного научного совета (ISC) изложены три сценария, которые могут произойти к 2027 году, сообщает Science Alert.
Как сообщается, отчет был написан группой из 20 экспертов в области общественного здравоохранения, вирусологии, экономики, поведенческих наук, этики и социологии.
Сценарий первый
Если процент людей, полностью вакцинированных против COVID-19, увеличится до более чем 80% во всем мире, можно будет спасти много жизней и снизить риск появления новых штаммов.
Но, как сообщается, даже при таком оптимистичном сценарии коронавирус не исчезнет, но его распространение станет гораздо более управляемым.
Сценарий второй
По мнению ученых, именно этот вариант является более вероятным. Он подразумевает то, что уровень вакцинации во всем мире будет ниже 70%. Новый коронавирус может стать эндемичным с сезонными вспышками, которые перегрузят больницы во многих странах и потребуют "обновленных вакцин и использования противовирусных препаратов".
Больше всего пострадают уязвимые люди, такие как женщины, дети и пожилые люди. Между тем страны с низким уровнем дохода столкнутся с будущим коллапсом системы здравоохранения.
Сценарий третий
Это наихудший сценарий развития пандемии, при котором менее 60% населения мира будут полностью вакцинированы от COVID-19, а бедные страны будут иметь ограниченный доступ к вакцине и противовирусным препаратам.
"В результате COVID-19 остается в значительной степени неконтролируемым, с серьезными рецидивами в некоторых частях мира",- говорится в отчете.
Эксперты утверждают, что для того, чтобы избежать подобной мрачной реальности, правительствам необходимо сотрудничать и инвестировать в системы здравоохранения, интегрировать системы научных консультаций и устранять растущее неравенство в образовании и богатстве.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что коронавирус в Украине никуда не исчез, но заболеваемость пошла на спад.