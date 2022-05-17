Международный научный совет изложил три вероятных сценария развития пандемии коронавируса, которые могут произойти к 2027 году.

Глобальная пандемия COVID-19 еще не закончилась. Эксперты в области общественного здравоохранения подозревают, что она продлится еще как минимум пять лет.

В новом отчете Международного научного совета (ISC) изложены три сценария, которые могут произойти к 2027 году, сообщает Science Alert.

Как сообщается, отчет был написан группой из 20 экспертов в области общественного здравоохранения, вирусологии, экономики, поведенческих наук, этики и социологии.

Сценарий первый

Если процент людей, полностью вакцинированных против COVID-19, увеличится до более чем 80% во всем мире, можно будет спасти много жизней и снизить риск появления новых штаммов.

Но, как сообщается, даже при таком оптимистичном сценарии коронавирус не исчезнет, ​​но его распространение станет гораздо более управляемым.

Сценарий второй

По мнению ученых, именно этот вариант является более вероятным. Он подразумевает то, что уровень вакцинации во всем мире будет ниже 70%. Новый коронавирус может стать эндемичным с сезонными вспышками, которые перегрузят больницы во многих странах и потребуют "обновленных вакцин и использования противовирусных препаратов".

Больше всего пострадают уязвимые люди, такие как женщины, дети и пожилые люди. Между тем страны с низким уровнем дохода столкнутся с будущим коллапсом системы здравоохранения.

Сценарий третий

Это наихудший сценарий развития пандемии, при котором менее 60% населения мира будут полностью вакцинированы от COVID-19, а бедные страны будут иметь ограниченный доступ к вакцине и противовирусным препаратам.

"В результате COVID-19 остается в значительной степени неконтролируемым, с серьезными рецидивами в некоторых частях мира",- говорится в отчете.

Эксперты утверждают, что для того, чтобы избежать подобной мрачной реальности, правительствам необходимо сотрудничать и инвестировать в системы здравоохранения, интегрировать системы научных консультаций и устранять растущее неравенство в образовании и богатстве.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что коронавирус в Украине никуда не исчез, но заболеваемость пошла на спад.

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