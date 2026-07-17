В Венгрии взялись за бывшего главу МИД Сийярто: расследуют его связи с Россией

Ранее Мадьяр заявлял, что записи, по всей видимости, свидетельствуют о государственной измене Сийярто, и что этот вопрос требует тщательного расследования.

Венгрия расследует связи бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией. О его начале сообщил премьер-министр Петер Мадьяр, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Сийярто находится под пристальным вниманием после утечки в начале этого года записей, на которых он информирует своего российского коллегу о встречах в Евросоюзе и предлагает помочь ослабить санкции ЕС против Москвы.

Мадьяр ответил на вопрос о том, проводится ли уже обещанное расследование предполагаемых связей Сийярто с Москвой:

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"Насколько я понимаю, да".

Но отказался сообщить дополнительные подробности.

В просочившейся в сеть записи телефонного разговора Сийярто с Сергеем Лавровым слышно, как венгерский министр просит своего российского коллегу предоставить аргументы для использования на следующей встрече министров иностранных дел ЕС.

Ранее Мадьяр заявлял, что записи, по всей видимости, свидетельствуют о государственной измене Сийярто, и что этот вопрос требует тщательного расследования. Экс-глава МИД заявил, что разговор был обычной дипломатической коммуникацией.

Сийярто на этой неделе сложил депутатские полномочия, чтобы занять руководящую должность в китайском гиганте по производству электромобилей BYD.

Связи Сийярто с РФ

Перед уходом в отставку Сийярто заявил, что якобы "никогда не служил российским интересам".

Сийярто добавил, что Венгрия "выиграла" от дешевой российской энергии. По его словам, он не является пророссийским, а всегда служил интересам Венгрии.

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