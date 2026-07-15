Почему коты облизывают друг друга: ученые наконец нашли ответ

Исследование также выявило признаки подлинной социальной привязанности.

Многие владельцы кошек считают, что когда их питомцы облизывают друг друга, это свидетельствует о крепкой дружбе, но новое исследование показало, что такое поведение далеко не всегда является проявлением привязанности.

Как пишет The Independent, автор исследования Морган Ван Белль, изучающая поведение животных в Университете Гента (Бельгия), проанализировала видеозаписи с участием 106 кошек из 53 домохозяйств. В ходе исследования специалисты оценивали 4 группы поведенческих признаков: способы общения и взаимодействия, позы и движения тела, положение ушей, а также движения хвоста.

Оказалось, что около 20 % случаев взаимного вылизывания приходилось на уши. При этом коты, которых вылизывали, часто отводили уши назад – а это может свидетельствовать о раздражении или страхе.

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Исследование также показало, что в 87% случаев коты вылизывали друг другу голову и шею – участки, до которых животным труднее всего дотянуться самостоятельно. Это свидетельствует о том, что такое поведение выполняет прежде всего гигиеническую функцию.

В то же время видеозаписи показали и другую сторону этого процесса. Кошки, которых вылизывали, нередко отводили уши, трясли головой, а иногда даже кусали своих "ухаживающих". По мнению исследователей, это может означать, что вылизывание иногда используется как способ навязать физический контакт или даже проявить доминирование.

Если же кот не отвечал взаимным вылизыванием, его язык тела часто свидетельствовал о нежелании такого контакта.

Несмотря на это, Морган Ван Белль не считает, что такое поведение является проявлением агрессии. По её словам, кошки очень тонко разрешают конфликты, что свидетельствует об их сообразительности и гибкости поведения.

Именно собственные домашние кошки вдохновили исследовательницу на проведение работы. Она заметила, что когда животные спорили за солнечное место для отдыха, одна из них не нападала на соперника, а начинала его вылизывать.

Дружба между кошками всё же существует

Несмотря на неоднозначные результаты, исследование также выявило признаки подлинной социальной привязанности. У 13 из 53 пар котов ученые зафиксировали взаимное кооперативное поведение, которое может свидетельствовать о формировании прочных социальных связей.

Таким образом, взаимное вылизывание не всегда означает дружбу. Иногда это способ ухода, иногда – скрытое соперничество, а в отдельных случаях – действительно проявление доверия и привязанности между животными.

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