Как бобры за четыре года превратили истощенную ферму в доходную землю

Бобры сыграли ключевую роль в превращении заброшенной фермы в прибыльный бизнес.

В Великобритании реализуют необычный проект, который предусматривает восстановление природы.

Суть заключается в том, что на месте бывших сельскохозяйственных угодий начали создавать дикую экосистему, а одной из главных "рабочих сил" стали бобры, пишет Times of India.

Все началось с того, что в 2022 году природоохранная компания купила ферму площадью около 617 га почти за 14 млн фунтов стерлингов (почти $19 млн). Новые владельцы сразу же демонтировали старые дренажные системы, которые десятилетиями осушали землю, превратив ее в ландшафт, практически лишенный дикой природы.

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Затем экологи решили, что именно бобры помогут им восстановить природу.

Поскольку в стране не разрешается свободный выпуск этих животных, для них построили крупнейший огороженный природный вольер.

По замыслу авторов проекта, со временем бобры будут сами создавать плотины и заболоченные территории, что позволит замедлить течение воды, снизить риск наводнений и сохранить больше влаги в земле. Кроме того, новые водно-болотные угодья должны стать местом обитания для множества видов животных и птиц.

Изначально соседние фермеры были против инициативы, опасаясь, что бобры могут затапливать их поля. Однако специалисты заверили землевладельцев, что животные будут находиться под контролем, а в случае побега их вернут обратно.

Авторы проекта отметили, что именно бобры рассматривалиь как естественные "инженеры", способные выполнять работу, на которую иначе потребовались бы большие деньги.

Земля начала приносить больше прибыли

Проект уже оказался коммерчески успешным. Компания заключила контракт на миллион фунтов стерлингов с инженерной компанией Arup на поставку углеродных кредитов сроком на 30 лет.

Их стоимость оказалась выше рыночной, поскольку территория одновременно обеспечивает поглощение углерода, восстановление биоразнообразия и снижение риска наводнений.

Кроме того, владельцы фермы продают так называемые единицы прироста биоразнообразия, которые британские застройщики используют для компенсации экологического ущерба от новых строительных проектов. По оценкам компании, потенциальная стоимость этих экологических активов превышает 35 млн фунтов стерлингов ($46 млн).

Другие новости о применении бобров в экологических целях

Ранее сообщалось, что неизвестные разрушили бобровую плотину, но реакция животных удивила лесников. В целом специалисты отмечали, что лесные службы вкладывают много денег в проекты по удержанию воды, тогда как бобры выполняют ту же работу совершенно бесплатно.

Также экологи рассказали, зачем бобры строят плотины и как они это делают.

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