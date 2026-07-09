Ученые обнаружили скрытый лес на глубине 626 метров: кто в нем обитает (видео)

Огромные размеры провала ставят его намного выше других известных по всему миру.

Сяочжай Тянькэн, расположенный в муниципалитете Чунцин в Китае, является одним из крупнейших провалов в мире. Имея глубину 626 метров и ширину 527 метров, он скрывает подземную экосистему, которая привлекла внимание геологов и биологов из-за своей исключительной геологической истории и биоразнообразия. Об этом пишет Indian Defence Review.

Название Сяочжай относится к заброшенной деревне, а "Тянькэн" в местном карстовом словаре означает "райская яма". Огромные размеры провала ставят его намного выше других известных провалов по всему миру.

Отмечается, что Сяочжай Тянькэн расположен в округе Фэнцзе, примерно в 250 км к северо-востоку от Чунцина. При предполагаемом объеме около 120 миллионов кубических метров во впадине может разместиться примерно 40 000 бассейнов олимпийского размера. Его размеры также достаточно велики, чтобы вместить две Эйфелевые башни, расположенные одна над другой, а его проем достаточно широк, чтобы вместить полторы лондонские арены O2.

Видео дня

Обвал, образовавший провал, произошел примерно 128 000 лет назад. За десятки тысяч лет дождевая вода, подкисленная атмосферным углекислым газом, постепенно растворила пористый известняк под поверхностью, увеличивая трещины внутри породы. В то же время 8,5-километровая подземная река прорезала систему пещер Дифэн, спускаясь по своему течению на 364 метра. Как только каменный потолок больше не мог поддерживать себя, он рухнул, открыв огромную полость на поверхности.

Отмечается, что воронка представляет собой необычную двухъярусную структуру. Более крупный верхний кратер, окруженный вертикальными скалами, сужается в меньшую нижнюю камеру, образуя профиль в форме песочных часов. Эта морфология позволяет предположить, что земля обрушилась в ходе двух отдельных событий, произошедших с интервалом в несколько тысяч лет, хотя точное время каждого обрушения остается неизвестным.

Уединенный лес с редкими видами

На дне провала прохладный и влажный микроклимат поддерживает зрелый субтропический лес, несмотря на ограниченное количество солнечного света, достигающего пола. Эта защищенная среда позволила процветать замечательному разнообразию растений.

Интересно, что натуралисты обнаружили внутри провала более 1200 видов растений. К ним относятся гинкго, часто описываемое как живое ископаемое, относящееся к мезозойской эре, а также папоротники и мхи, уникальные для этого места.

Дымчатый леопард также обитает в этом районе. Это древесное животное способно открывать челюсти на угол до 100 градусов, и его присутствие указывает на то, что экологический коридор все еще соединяет воронку с окружающими лесами.

Жизнь растений демонстрирует характерные химические адаптации

Исследователи также изучили, как подземная среда повлияла на растительность, растущую внутри Сяочжай Тянькэн. Исследование, опубликованное в Китайском журнале экологии растений, выявило заметные различия между растениями, живущими на дне провала, и растениями, растущими на поверхности.

Согласно ему, листья, собранные в подземном лесу, содержат более высокие концентрации азота, фосфора и кальция, но при этом имеют более низкое содержание углерода, чем сопоставимые наземные растения. Этот химический профиль отражает адаптацию к среде с ограниченным освещением, но обильным гумусом, поступающим из сточных вод и падающих органических веществ.

Важно, что теперь провинция разрешает регулируемый туризм на этом месте. В то же время биологи выразили обеспокоенность тем, что усиление человеческой деятельности может поставить под угрозу виды, которые еще официально не описаны.

Интересные места в мире

Ученые зафиксировали уникальное явление на вулкане в Антарктиде - он ежедневно выбрасывает в атмосферу микроскопические кристаллы чистого золота.

Эребус - самый южный действующий вулкан Земли, расположенный на острове Росса, примерно в 1350 километрах от Южного полюса. Его главная особенность - постоянное лавовое озеро. Помимо лавы и вулканических газов, гора выделяет то, чего больше нигде на планете не наблюдали: крошечные кристаллы чистого элементарного золота.

Вас также могут заинтересовать новости: