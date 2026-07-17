Китай построил копии американского корабля, самолетов и военной базы: зачем ему это нужно

Недалеко от морских мишеней китайские военные развернули макеты американских боевых самолетов и взлетно-посадочных полос.

В пустыне Такла-Макан на западе Китая были замечены полноразмерные макеты американских боевых кораблей и истребителей, которые военные используют для подготовки к возможному конфликту с Тайванем и США. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

На снимках запечатлен детализированный трехмерный макет американского эсминца класса Arleigh Burke, который возвели посреди пустыни за шесть месяцев.

Интересно, что модель получила полноразмерную мачту и копии радиолокационного оборудования для калибровки головок самонаведения китайских ракет.

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Также неподалеку от морских мишеней китайские военные развернули макеты американских боевых самолетов и взлетно-посадочные полосы. На снимках заметны копии истребителей пятого поколения F-22 и F-35, а также четвертого поколения F-16. Часть макетов самолетов F-22 и F-35 на искусственных взлетно-посадочных полосах уже имеет видимые повреждения и следы поражений.

Помимо этой техники, китайцы воссоздали точную копию крупнейшей военно-морской базы США в Японии - Йокосука. На территории этого макета видны многочисленные кратеры от попаданий баллистических ракет рядом с копиями пришвартованных кораблей.

Важно, что для тестирования точных ударов по копиям американских и тайваньских объектов Китай применяет свой арсенал дальнобойного оружия. В частности, речь идет о противокорабельных ракетах YJ-21 и YJ-17, а также о баллистических ракетах DF-27 с дальностью действия до 8000 км.

Китайское оружие - последние новости

Недавно в рамках совместных оборонных учений армия Китая задействовала крупнейшую в мире самоходную гаубицу стандарта НАТО - 203-мм артиллерийскую систему M110.

Заключительной фазой сценария учений стало огневое уничтожение ключевых районов, в ходе которого артиллерийские подразделения отрабатывали нанесение сосредоточенного огня по имитированным силам противника, создавшим плацдармы после десантной высадки.

В рамках учений гаубицы, входящие в состав 21-го артиллерийского командования армии, были развернуты на рассредоточенных огневых позициях, созданных в сотрудничестве с гражданскими объектами, где экипажи отрабатывали маскировку, меры безопасности и задачи по ведению скоростного огня.

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