'Пропускают через мясорубку': эксперт рассказал, объявит ли Путин мобилизацию

По его словам, если бы у России была возможность бросить в бой больше солдат, она бы уже это сделала.

Президент РФ Владимир Путин недостаточно уверен в своем контроле над страной, чтобы мобилизовать людей для войны в Москве и Санкт-Петербурге. Такое мнение высказал эксперт Кори Шейк, старший научномый сотрудник и директор по исследованиям внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства, пишет The New York Times.

"Я скептически отношусь к тому, что у России есть большой запас для горизонтальной эскалации, для привлечения дополнительных сил к войне - отчасти потому, что стоимость их набора значительно возросла. Потому что Владимир Путин недостаточно уверен в своем контроле над страной, чтобы мобилизовать людей для войны в Москве и Санкт-Петербурге. И потому что россиянам пришлось обратиться к Северной Корее за войсками, чтобы остаться в войне", - сказал он.

По его словам, если бы у России была возможность бросить в бой больше солдат, она бы уже это сделала.

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"Китай явно хочет, чтобы Россия не проиграла войну. И он не против кровопролития со стороны России, которое также является кровопролитием со стороны Украины, потому что это заставляет Европу и Соединенные Штаты сосредоточиться на Европе, а не на хищнических действиях Китая в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня. Китай явно хочет, чтобы это продолжалось, но он очень осторожен, чтобы держать свои банки в основном вне зоны потенциальных санкций и предоставлять материальное оборудование, но не в виде ракет или легко идентифицируемой военной техники. Поэтому для получения китайских комплектующих России приходится прибегать к обратному инжинирингу", - сказал Шейк.

Он считает, что Украина сейчас обладает более мощной армией, чем до войны: возможно, одной из самых мощных армий в мире. Эксперт добавил:

"Россия, на мой взгляд, несомненно, ослабла. Я видел оценку, согласно которой продолжительность жизни российских новобранцев с момента прибытия на обучение составляет от 10 дней до трех недель. Это не армия, хорошо справляющаяся с ведением войны. Это не армия, которая отбирает закаленных в боях лидеров, способных принимать взвешенные решения. Это массово призываемая армия, которую пропускают через мясорубку".

Война в Украине - потери РФ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что российские солдаты живут на поле боя в среднем всего 20-30 минут благодаря украинским ударным беспилотникам с искусственным интеллектом.

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