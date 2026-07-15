У берегов Флориды обнаружили серебряный слиток с корабля, что затонул более 400 лет назад

Сегодня такой серебряный слиток может стоить от 50 до 100 тысяч долларов.

Недавно во Флориде искатели сокровищ обнаружили серебряный слиток весом 10 килограммов с легендарного затонувшего корабля. Это первый слиток такого рода, найденный за последние почти три десятилетия. Об этом пишет Fox News.

Водолазы, работавшие на борту спасательного судна DARE, нашли серебряный слиток на месте затонувшего корабля "Нуэстра-Сеньора-де-Аточа".

Согласно пресс-релизу, капитан Дрейк Николас и экипаж подняли серебряный слиток с глубины около 15 метров у Ки-Веста, штат Флорида.

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"Аточа", испанский галеон с сокровищами, затонул во время урагана у Флорида-Кис в 1622 году, перевозя серебро, золото и изумруды. Знаменитое "Mother Lode" (главное месторождение) этого затонувшего корабля было обнаружено командой кладоискателя Мела Фишера в 1985 году, и даже спустя более четырех десятилетий оттуда продолжают извлекать артефакты", - отмечается в материале.

Команда узнала о серебряном слитке после того, как с помощью металлоискателя был обнаружен "очень сильный сигнал", рассказал руководитель отдела по связям с инвесторами компании Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions Шон Браун.

"Экипаж использовал воздушный подъемник, чтобы удалить слои песка и осадка, медленно обходя объект. По мере того как объект все больше обнажался, стало ясно, что мы имеем дело с серебряным слитком", - добавил он.

Известно, что серебряный слиток был "сильно покрыт" морскими наростами и сейчас проходит консервацию для удаления этих отложений.

"Несмотря на морские наросты, слиток остался на удивление целым. Одной из его наиболее характерных особенностей является небольшое углубление на верхней поверхности, где его проверяли на чистоту перед тем, как погрузить на борт корабля "Аточа" в 1622 году. Каждый подъем на борт добавляет еще одну главу в историю и помогает экспедиции продвигаться к будущим открытиям", - сказал Браун.

Он подчеркнул, что хотя это первый серебряный слиток, поднятый экспедицией с "Аточи" с 1999 года, экипаж поднял сотни серебряных слитков с затонувшего корабля с момента открытия главного хранилища сокровищ судна в 1985 году.

"С тех пор экипаж продолжает поднимать серебряные и золотые монеты, изумруды, мечи, ключи, керамику, навигационные приборы и многие другие артефакты с мест затонувших кораблей "Аточа" и "Санта-Маргарита". Этот серебряный слиток вызывает восхищение, поскольку напоминает нам, что и по сей день совершаются значительные открытия. Это подтверждает то, во что мы всегда верили: экспедиция работает, поиски продолжаются, и под водами Флорида-Кис до сих пор ждут своего открытия удивительные артефакты", - отметил Браун.

Исследователь оценил, что сегодня такой серебряный слиток может стоить от 50 до 100 тысяч долларов, однако отметил, что его историческое значение намного превосходит саму стоимость серебра.

Даже после стольких лет раскопок, проведенных экспедицией Мела Фишера, Браун сказал, что на "Аточе" до сих пор хранятся сокровища, которые ждут своего открытия.

"Исторические записи свидетельствуют, что на местах затонувших кораблей "Аточа" и "Санта-Маргарита" до сих пор остаются сотни серебряных слитков, а также тысячи серебряных монет, изумрудов и других артефактов. Каждая находка добавляет ещё одну деталь к истории и помогает экспедиции двигаться к будущим открытиям. Эта находка - захватывающее напоминание о том, что одно из величайших поисков сокровищ в истории до сих пор продолжается", - сказал он.

Другие находки ученых

Как писал УНИАН, ранее археологи обнаружили во Франции тайник с более чем 40 тысячами римских монет. Известно, что монеты изготовлены из бронзы и меди, а на части из них изображены правители Галльской империи: Викторин, Тетрик I и Тетрик II.

Также сообщалось, что на дне океана ученые обнаружили затонувший корабль, на борту которого погиб легендарный исследователь. На обломках были видны части "Квеста", а именно нос, палуба и некоторые иллюминаторы, тогда как мачта лежала на дне.

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