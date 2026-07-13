Археологи обнаружили во Франции тайник с более чем 40 тысячами римских монет

Монеты изготовлены из бронзы и меди.

На северо-востоке Франции в городе Сенон археологи обнаружили три керамических сосуда, наполненных римскими монетами III века н. э. Как пишет WP tech, такая находка может насчитывать более 40 тысяч бронзовых и медных монет, а также проливает свет на способы хранения денег в период упадка Римской империи.

"Открытие сделала команда французского Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) в ходе плановых раскопок. Исследования охватили площадь 1,5 тыс. кв. м и были начаты в связи с тем, что владелец участка планировал строить дом. Именно под современной застройкой исследователи обнаружили бывший район города", - объяснили в материале.

Отмечается, что в трех керамических сосудах было найдено не менее 25 тысяч монет, однако, по оценкам, их общее количество в тайнике могло превысить 40 тысяч экземпляров. Монеты изготовлены из бронзы и меди, а на части из них изображены правители Галльской империи: Викторин, Тетрик I и Тетрик II.

Видео дня

Сенон до прихода римлян и после завоевания Галлии

Древнейшие слои памятника свидетельствуют о том, что Сенон был густо застроенным поселением еще до римского завоевания. Археологи обнаружили следы ям, рвов и отверстий от столбов, которые поддерживали деревянные стены и глиняные сооружения.

"INRAP датирует эти остатки периодом середины II в. до н. э., когда эта территория принадлежала кельтскому народу медиоматриков, столицей которого был Диводурум Медиоматрикорум, современный Мец", - подчеркнули в публикации.

В то же время после завоевания Галлии войсками Юлия Цезаря поселение начало развиваться по-новому. Учёные обнаружили более десятка небольших известняковых карьеров, высеченных за домами. Некоторые из них достигали глубины почти три метра. Сначала они служили источником строительных материалов, а позже жители использовали их как места для хранения вещей или для повседневных домашних работ.

Римский квартал и монеты под полом

В конце I в. н. э. та часть Сенона, которая сегодня обнаружена, уже имела четкую градостроительную планировку. Вдоль двух мощеных улиц стояли каменные дома с известняковыми полами, печами, подвалами и гипокаустическим отоплением. За зданиями находились дворы, которые иногда использовались как мастерские. В то же время характер домов и найденные предметы свидетельствуют о том, что там жили довольно состоятельные ремесленники или купцы.

"Переломным моментом стал пожар в начале IV века. Именно в неспокойный период между 280 и 310 годами н. э. кто-то спрятал под полом три больших сосуда с монетами. Каждый из них закопали так, чтобы горловина находилась на уровне пола, что позволяло доставать содержимое даже после закапывания", - объяснили в материале.

Однако археологи не уверены, что это были запасы, спрятанные из-за опасений опасности. Сосуды, вероятно, выполняли функцию домашней казны, в которую регулярно складывали деньги и из которой их доставали. Также в двух случаях на внешней стороне сосудов были найдены приклеенные монеты, что свидетельствует о том, что кто-то пользовался ими уже после того, как их закопали в землю.

Кроме того, неподалеку, на расстоянии около 150 метров, находились римские укрепления того же периода. Ученые предположили, что к этим тайникам могли быть причастны солдаты или местные чиновники. Как подчеркнул нумизмат INRAP Венсан Женевье, один из сосудов содержал около 38 кг монет, что соответствует примерно 23-24 тысячам штук. Во втором сосуде могло быть даже 19 тысяч монет.

"После первого крупного пожара жители ещё вернулись и восстановили застройку, используя старые подвалы и повторно применяя колонны и камни из общественных сооружений. Такое положение дел сохранялось ещё примерно полвека. Однако когда в середине IV века огонь вспыхнул снова, люди уже не вернулись в эту часть города. Дома обрушились, дворы засыпало обломками, а закопанные сосуды постепенно исчезли под очередными слоями земли", - добавило WP tech.

Другие интересные находки

Как писало УНИАН, ранее на дне океана ученые обнаружили затонувший корабль, на борту которого погиб легендарный исследователь. Речь идет об известном исследователе Антарктики Эрнесте Шеклтоне, который погиб на борту "Квеста" в 1922 году в возрасте 47 лет во время своей последней экспедиции.

Также сообщалось, что в Таиланде нашли золотые кольца возрастом 2000 лет с загадочной древней надписью. Артефакты, среди которых золотые украшения, бронзовые изделия и керамика, свидетельствуют о том, что покойные при жизни имели высокий статус.

Вас также могут заинтересовать новости: