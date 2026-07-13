Археологи обнаружили в Египте древние захоронения с 'золотыми языками'

Среди находок – жертвенник, предназначенный для принесения жертв.

Археологи обнаружили на побережье Средиземного моря в Египте 18 древних некрополей, в которых нашли многочисленные саркофаги и артефакты, в том числе два десятка так называемых "золотых языков". Как пишет The Independent, ученые отмечают, что это открытие помогает лучше понять культурное разнообразие населения этого прибрежного региона в древности.

В целом на этом участке египетского побережья уже обнаружено почти 45 некрополей, что еще раз подтверждает важное значение этой местности как одного из самых выдающихся прибрежных центров античного мира.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, 11 из 18 вновь обнаруженных захоронений были полностью высечены в скальной породе на средней глубине около восьми метров. Еще семь гробниц представляли собой наземные сооружения, возведенные из известняка. Одной из самых интересных находок стали 24 золотые пластины, вложенные в рот некоторых умерших. Археологи назвали их "золотыми языками".

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Считается, что согласно древнеегипетским верованиям такие золотые языки помогали умершим общаться в загробном мире. Исследователи также отмечают, что большинство захоронений находились в исключительно хорошем состоянии. Каменные плиты, которыми были закрыты могилы, оставались нетронутыми с момента их сооружения.

Древний город существовал более тысячи лет

Некрополи были обнаружены на северо-западном побережье Египта, примерно в 100 километрах к западу от Александрии. По мнению учёных, они могли принадлежать древнему городу Левкаспис (Leukaspis), который упоминал древнегреческий географ Страбон. Город процветал от эллинистической до византийской эпохи, а наибольшего экономического и городского развития достиг в течение первых трех веков нашей эры.

Вблизи вновь обнаруженных гробниц также были найдены наземные захоронения, что, по мнению археологов, свидетельствует о социальном разнообразии жителей города.

Кроме того, исследователи обнаружили колодец, который в более поздний период был переоборудован под место захоронения.

Учёные считают, что эти находки свидетельствуют о сохранении древнеегипетских погребальных традиций и архитектурных влияний даже в поздние эпохи Птолемеев и Римской империи.

Саркофаг со сфинксом и статуя Афродиты

Среди наиболее ценных артефактов археологи обнаружили целые и частично сохранившиеся керамические сосуды, амфоры, блюда, известняковые жертвенники, каменные бассейны, а также разнообразные архитектурные элементы погребальных комплексов.

Один из известняковых жертвенников, предположительно предназначенный для жертвоприношений, отличался необычной архитектурой. На нём обнаружили незавершённую мраморную статую, которая, вероятно, изображает богиню Афродиту, а также элемент, напоминающий так называемые "ложные двери" – важный символ в древнеегипетских погребальных верованиях.

В одном из некрополей археологи также нашли гранитный саркофаг длиной 2,5 метра. Он сохранился вместе с оригинальной крышкой, а внутри находились остатки гипсового сфинкса.

В настоящее время учёные исследуют останки человека, похороненного в этом саркофаге.

Кроме того, в захоронениях было найдено два десятка "золотых языков" – золотых пластин, которые вкладывали в рот умерших. Исследователи отмечают, что в тот период они считались важным защитным символом и были связаны с древними погребальными верованиями.

Во Франции нашли тайник с более чем 40 тысячами римских монет

Напомним, во французском городе Сенон обнаружили три керамических сосуда, наполненных римскими монетами III века н. э. Раскопки охватили площадь в 1,5 тыс. кв. м и были начаты в связи с тем, что владелец участка планировал строить дом.

Находка может насчитывать более 40 тысяч бронзовых и медных монет и проливает свет на способы хранения денег в период упадка Римской империи.

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