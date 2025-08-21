Великий поиск открытий, связанных с Иисусом, продолжается, и вот уже очередное достижение.

Ученые обнаружили доказательства, которые подтверждают, что Адам и Ева на самом деле существовали более 200 тыс. лет назад, поэтому они утверждают, что подтвердили одно из самых значительных чудес Библии.

Как пишет Mirror, подлинность Евангелия от Никодима, также известного как Деяния Пилата, остается горячей темой для споров среди религиоведов. Их особенно интересует первая часть этого Евангелия, в которой подробно описывается как суд над Иисусом, так и Его воскресение.

Этот поворотный момент рассматривается глазами Никодима, который в Евангелии от Иоанна был назван последователем Христа. Интересно, что в нем упоминается еще одна ключевая фигура, не вошедшая в Новый Завет - римский сотник Лонгин, играющий ключевую роль в этом разделе.

Никодим изображает Лонгина как воина, который пронзает Иисуса копьем в бок во время распятия. Именно в этот момент он прозревает после того, как его глаза омыты кровью и водой, исходящими от Самого Христа.

Другое изображение этого упущенного из виду персонажа – воин, стоящий на страже у тела Иисуса в гробнице. Этот рассказ предполагает, что Лонгин отверг взятку иудейских властей, объявив Христа "истинно Сыном Божьим" после землетрясения, произошедшего после смерти Иисуса.

Подлинность этого рассказа широко обсуждается, и многие сомневаются в том, что он был написан Никодимом. Некоторые даже предполагают, что этот рассказ о смерти и воскресении Христа был написан неизвестным автором за 400–500 лет до его смерти.

Вот почему он больше не упоминается в Библии, несмотря на то, что образ Лонгина увековечен в потрясающей статуе, расположенной под собором Святого Петра в Ватикане.

Ранее историк рассказала, что ел Иисус Христос. По ее словам, в рацион Иисуса вхдили достаточно простые продукты, которые большинство людей употребляет и сейчас.

Доктор Това Дикштейн в своем исследовании опиралась на сочетание библейских текстов, археологических находок и исторических записей для реконструкции рациона Иисуса. Ее опыт позволяет понять, что ел Иисус, учитывая этнорелигиозные и культурные традиции.

