Историк рассказала, что ел Иисус

В рацилн Иисуса вхдили достаточно простые продукты, которые большинство людей употребляет и сейчас.

Хотя большинство из нас знакомы с символическими продуктами, которые ел Иисус, такими как пресный хлеб и вино на Тайной вечере, знания о том, что он ел в повседневной жизни менее распространены.

Издание Tastingtable взяло интервью у доктора Товы Дикштейн, куратора Ботанического сада в Неот Кедумим. Исследование Дикштейн опирается на сочетание библейских текстов, археологических находок и исторических записей для реконструкции рациона Иисуса. Ее опыт позволяет понять, какую пищу, вероятно, ел Иисус, учитывая этнорелигиозные и культурные традиции.

Подобранные зерна

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Наиболее распространенными были пшеница, ячмень и фарро.

В Левите 19:9-10 Бог повелевает израильтянам оставлять края полей неубранными, чтобы позволить бедным подбирать то, что осталось после сбора урожая. Этот обычай практиковался в израильском обществе столетиями и ко времени Иисуса он стал ключевой частью практик социального обеспечения. В Новом Завете есть ссылка на Иисуса и его учеников, подбирающих колосья на поле в субботу (Матфея 12:1, Марка 2:23, Луки 6:1).

Хлеб с кислым вином

Вышеупомянутые злаковые зерна часто использовались для выпечки хлеба, основного продукта, составляющего большинство приемов пищи во время жизни Иисуса.

На завтрак Иисус и его современники, вероятно, ели хлеб с кислым вином. Дикштейн указала на историю Руфи как на библейский пример этой простой еды. В этой истории Руфь делит завтрак из хлеба и вина, основной едой для простолюдинов. "Это простое сочетание было и практичным, и распространенным в древние времена", - сказала Дикштейн.

Зерна также использовались для приготовления каш, добавлялись в рагу и поджаривались в горшке в то, что было известно как келли или "библейский попкорн". Иисус мог есть келли в качестве закуски, когда ему нужна была простая еда, которую было легко приготовить и которую можно было съесть на ходу.

Бобовые

Наиболее распространенными потребляемыми бобовыми были чечевица, нут и конские бобы. Эти растения было легко выращивать, и поэтому они были доступны по цене, поэтому они играли важную роль в поддержании сбалансированного питания, особенно для бедных общин.

Оливковое масло и оливки

Оливковое масло было еще одним популярным дополнением к хлебу, которое высоко ценилось не только как богатый источник жира и калорий, но и за его использование в помазании и медицине.

Таким образом, для Иисуса оливковое масло было основной частью его рациона. Его универсальность предлагала как питательные вещества, так и вкус.

Сезонные фрукты

Древний Израиль также был домом для множества других фруктов, включая инжир, финики, гранаты, хурму и виноград. Эти фрукты были неотъемлемой частью ежедневного питания.

Вино

Для Иисуса вино было естественным дополнением к еде, особенно во время крупных праздников и собраний, таких как пасхальный седер, когда вино употреблялось четырьмя чашами в рамках ритуала. Оно считалось основным продуктом, часто разбавляемым водой, чтобы смягчить содержание алкоголя, так как неразбавленное вино слишком крепкое для регулярного употребления в целях гидратации. Помимо своей роли в еде, вино имело духовное значение. Его использовали в израильских ритуалах и приношениях, символизируя радость, празднование и Божье провидение. На Тайной Вечере Иисус разделил вино со своими учениками, как известно, заявив, что оно символизирует его кровь, установив символическую связь между вином и жертвоприношением, которая стала христианской традицией.

Дикие растения

Иисус, вероятно, ел различные дикие кормовые растения, которые были доступны в регионе, о чем свидетельствует наличие диких растений в археологических записях. Как отмечает Дикштейн, "в ​​земле Израиля, где было мало воды, росло не так много овощей, и дикие растения играли важную роль в меню".

Некоторые из диких растений, которые мог употреблять Иисус, включают определенную зелень вида, такую ​​как мальва, горчица и агнцы (также известные как дикий шпинат), а также горькие травы (известные как марор), а также каперсы.

Рыба

Рыба была важнейшим источником белка в регионе, в изобилии доступная в Галилейском море и Средиземном море. В Евангелиях Иисус часто изображается как потребляющий рыбу, особенно в таких сценах, как кормление 5000 человек. Рыба, вероятно, включала тилапию (также известную как рыба Святого Петра), сардины и карпа, которых обычно ловили в этом регионе и солили для сохранения.

Мясо

Древние израильтяне также обычно разводили коз, поскольку они были хорошим источником молока и мяса, и то и другое, вероятно, было частью рациона Иисуса. Говядина, хотя и употреблялась время от времени, была более редкой из-за расходов на выращивание крупного рогатого скота, и поэтому предназначалась для царя и богатых семей, которые могли позволить себе откармливать быков. Домашняя птица, особенно голуби, были еще одним доступным вариантом, особенно для тех, кто не мог позволить себе более крупных животных.

Яйца

Яйца были широко потребляемой пищей, доступной людям из разных социальных слоев.

Молочные продукты

Молочные продукты были важной частью рациона Иисуса. Наиболее распространенными молочными продуктами были молоко, сыр и, возможно, некоторые формы ферментированных молочных продуктов, такие как йогурт или кефир.

В целом, молочные продукты играли второстепенную, но важную роль в рационе Иисуса и его современников.

Мед

Во времена Иисуса мед использовался разными способами. Его можно было есть напрямую, поливать им хлеб или смешивать с другими продуктами, такими как фрукты, зерновые или ферментированные молочные продукты.

Саранча

Иисус жил как соблюдающий иудей около 2000 лет назад, поэтому вероятно, что он следовал законам Торы, включая законы о питании, которые регулировали, что можно и что нельзя есть. Большинство насекомых есть запрещалось, но саранча считалась съедобной, согласно Левиту.

Импортные специи

Дикштейн отметила, что с ними Иисус мог столкнуться и попробовать в таких областях, как Кесария и Тверия, которые были центрами римского управления и культуры.

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