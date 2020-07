Предки динозавров могли быть очень крошечными

Ученые обнаружили останки животного, от которого, вероятно, произошли динозавры и птерозавры.

Динозавров обычно представляют как гигантских созданий. Но новое исследование обнаружило доказательства того, что их история началась с малого.

Как пишет BBC, ученые обнаружили на Мадагаскаре окаменелые останки родственника динозавров, который жил на Земле примерно 237 миллионов лет назад. И он был всего 10 сантиметров величиной.

Выявление этого вида может помочь пролить свет на происхождение птерозавров, крылатых рептилий, которые господствовали в небе во времена динозавров. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Все считают, что динозавры - великаны. Но это новое животное очень близко к точке расхождения динозавров и птерозавров. И оно очень маленькое", - сказал соавтор исследования Кристиан Каммерер из Природоведческого музея Северной Каролины.

Вид получил название Kongonaphon или "крошечный убийца насекомых". Динозавры и птерозавры относятся к одной группе орнитодиров. Однако, об их происхождении известно очень мало. Ученые нашли всего несколько видов, которые бы были максимально близко к началу этой линии. Kongonaphon - не первое окаменелое животное, которое было бы представителем, близким к истокам группы орнитодиров. Но ранее считалось, что такого размера существа - это лишь отдельные исключения. В целом ученые считали, что размер тела первых архозавров - более широкой группы рептилий, которая включает птиц, крокодилов, наземных динозавров и птерозавров - была примерно одинаковой. И орнитодиров это правило тоже касалось.

"Анализируя изменения в размерах тела в ходе эволюции архозавров, мы обнаружили убедительные доказательства, что они очень сильно уменьшились в начале истории линии динозавров и птерозавров", - сказал доктор Каммерер.

Анализ зубов крошечного предка динозавров показал, что он питался насекомыми. Переход на такую диету мог помочь ему выжить. Поскольку животное заняло нишу, свободную от ее преимущественно плотоядных родственников.

