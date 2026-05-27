Математика предсказала глобальный крах: население Земли сократится вдвое к 2064 году

Глобальный демографический ландшафт оказался на пороге беспрецедентного исторического перелома.

Население Земли в настоящее время составляет 8,3 миллиарда человек – однако оно может резко сократиться в течение следующих 40 лет, предупредили эксперты. Ученые утверждают, что при худшем сценарии человечество потенциально может сократиться вдвое к 2064 году.

Это может стать результатом климатического коллапса, пандемии, глобального конфликта или нехватки ресурсов, пишет Daily Mail. "Самая провокационная часть нашей работы исследует гипотетические сценарии будущего", – подчеркнули исследователи из Миланского университета.

Они сообщают, что смоделировали, что могло бы произойти, если бы крупные экологические кризисы внезапно наложили жесткие ограничения на предельную нагрузку Земли. При заведомо консервативном допущении худшего сценария, согласно которому устойчивая экологическая емкость Земли внезапно упадет примерно до двух миллиардов человек, их модель прогнозирует быстрое сокращение численности мирового населения, при этом человечество потенциально может сократиться вдвое примерно к 2064 году.

Исследователи настаивают, что это не прогноз, а "иллюстративный математический сценарий", который показывает, насколько чувствительной может быть динамика населения к резким изменениям.

Однако на фоне того, как исследователи бьют тревогу по поводу глобального потепления, недавних пандемий вроде COVID-19 и падающего уровня рождаемости, данный сценарий не является абсолютно нереалистичным.

Для этого исследования, опубликованного в журнале Chaos, Solitons & Fractals, ученые проанализировали 12 000 лет роста человеческой популяции. На основе этого они смогли вывести математическое уравнение, которое точно воспроизвело основные закономерности роста населения от эпохи неолита до современности.

Модель учитывает, что в некоторые периоды человечество увеличивалось медленно и стабильно, тогда как в другие рост ускорялся взрывными темпами. В целом они обнаружили, что текущая траектория остается относительно стабильной и не подразумевает неизбежного краха. Однако в "иллюстрации худшего сценария" предельная емкость Земли может рухнуть всего до двух миллиардов, предупредили они. Это означало бы, что максимальное количество людей, которое наша планета способна поддерживать бесконечно долго, составит около четверти от ее нынешнего населения.

А это, в свою очередь, спровоцирует кризис, в результате которого количество людей на Земле может сократиться вдвое. "В сценарии, когда ограничения экологической емкости внезапно становятся резко активными, (наше уравнение) предсказывает быстрое сокращение численности населения", – написали они.

Сценарий "Судного дня"

Модель также возвращается к одному из самых известных прогнозов в науке о населении – сценарию "Судного дня", предложенному в 1960 году.

Он предсказывал, что численность мирового населения приблизится к математической бесконечности – что приведет к массовому вымиранию – в пятницу, 13 ноября 2026 года.

"Человечество избежало этой траектории, поскольку показатели рождаемости снизились во всем мире, но наше новое исследование утверждает, что лежащая в основе математика неконтролируемого роста все еще может проявиться при определенных условиях, – заявили авторы нового исследования. – В нашем базовом анализе текущий глобальный тренд не приводит к катастрофической сингулярности, подобной предсказанной".

В прошлом году исследование показало, что популяциям может потребоваться уровень рождаемости в 2,7 ребенка на одну женщину, чтобы избежать долгосрочного вымирания.

Это выше предыдущих оценок в 2,1 ребенка на одну женщину для простого воспроизводства населения. В Великобритании среднее число детей на одну женщину составляет 1,41, тогда как в США оно чуть выше – 1,62. Существуют опасения, что если показатели рождаемости продолжат падать по всему миру, это может оставить страны слишком малым количеством молодых людей, способных работать, платить налоги и заботиться о пожилых.

На протяжении многих лет технологический миллиардер Илон Маск предупреждал о демографическом коллапсе, вызванном падением рождаемости в Америке и на Западе.

Маск, у которого 14 детей от четырех разных женщин, хвастается тем, что "всегда бьет в барабан деторождения". Ранее он заявлял, что низкая рождаемость приводит к нехватке рабочей силы, росту долгов, перегрузке систем здравоохранения и пенсионного обеспечения, а также к полному социальному хаосу.

И он зашел так далеко, что назвал это "величайшим риском для будущего цивилизации".

