Скользящие отпечатки указывают на способность поддерживать равновесие во время ходьбы.

В Китае обнаружены следы динозавра-убийцы, которым 130 миллионов лет. Открытие зафиксировано спустя годы после находки отпечатков, на которые наткнулся ребенок, пишет Interesting Engineering.

По информации издания, много лет назад в провинции Ганьсу на северо-западе Китая 13-летняя девочка обнаружила уникальные следы динозавра вида Grallator ssatoi. О находке властям сообщили гораздо позже, но даже впоследствии это привело палеонтологов к новому комплексу следов, благодаря чему о динозаврах была получена интересная информация.

В частности, местная жительница вспоминает, как в 2006 году, будучи подростком, она наткнулась на необычные отпечатки. Уже во взрослом возрасте она осознала значимость находки и сообщила о ней в местное бюро культурного наследия.

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Доцент Китайского университета геонаук, эксперт Син Лида рассказал, что к нему обратилась семья девочки, и летом 2023 года на место прибыла команда исследователей, чтобы провести официальное изучение. Как оказалось, открытие имеет большое научное значение.

"Эти отпечатки, возраст которых - 130 миллионов лет, привели палеонтологов к открытию нового скопления следов. После детального анализа специалисты подтвердили, что здесь прошел трехпалый теропод (хищный динозавр, - УНИАН), похожий на птицу, которая жила в меловом периоде", - говорится в публикации.

Авторы акцентируют: отпечатки оказались лучшими из всех, которые ранее находили в этом регионе. Кроме того, поблизости обнаружили следы трехпалых динозавров Grallator ssatoi. Это примерно 67 трехпалых отпечатков длиной от 11 до 21 см, обнаруженных в верхней части группы Хэкоу, в деревне Матань, округ Цзиньюань.

Площадь, покрытая следами, составляет около 6,2 кв. м. Исследователи детально изучили 12 "троп", где не было видно отпечатков первого пальца и хвоста, но наблюдался широкий угол между вторым и четвертым пальцами.

Следы в таком отличном состоянии позволили получить новые данные о стратегии выживания вида. Так, ученые считают, что скользящие отпечатки свидетельствуют о способности поддерживать равновесие во время ходьбы, и перемещались динозавры Grallator ssatoi стаями, что помогало им выживать, защищаться от более сильных зверей и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, предки современных пингвинов были гигантскими - их рост мог достигать двух метров. Ученые отмечают, что древнейшими известными предками современных пингвинов являются представители рода Waimanu. Их кости были найдены в породах, датируемых 60-62 миллионами лет назад - всего через несколько миллионов лет после вымирания динозавров, водных рептилий, птерозавров и тому подобное.

Уже тогда ранние пингвины потеряли способность летать. Они существовали на территории современной Новой Зеландии, которая тогда была отделена от Австралии, южной Африки и южной Америки лишь узкими проливами. С территории тогдашней Новой Зеландии пингвины распространились по побережьям тогдашних Южной Америки и Антарктиды, которая еще не была покрыта ледниками.

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