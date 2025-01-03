По данным ученых, ближайшими родственниками пингвинов являются альбатросы, качурки и буревестники.

Предки современных пингвинов были гигантскими – их рост мог достигать двух метров, они сосуществовали с китами-базилозавридами. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Ученые отмечают, что древнейшими известными предками современных пингвинов являются представители рода Waimanu. Их кости были найдены в породах, датируемых 60-62 миллионами лет назад – через несколько миллионов лет после вымирания динозавров, водных рептилий, птерозавров и т.д. Уже тогда ранние пингвины утратили способность летать.

Они существовали на территории современной Новой Зеландии, которая тогда была отделена от Австралии, южной Африки и южной Америки только узкими проливами. С территории тогдашней Новой Зеландии пингвины распространились по побережьям тогдашних Южной Америки и Антарктиды, еще не покрытой ледниками", - говорится в сообщении научного центра.

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С образованием Антарктического циркумполярного течения и началом оледенения Антарктиды, предки пингвинов развили значительное видовое разнообразие. К примеру, в эоценовых отложениях острова Сеймур (бассейн Джеймса Росса, северная часть Антарктического полуострова) обнаружено десять видов ископаемых пингвинов.

"Некоторые из них достигали больших размеров, превосходя крупнейшего ныне императорского пингвина. Высота Palaeeudyptes klekowskii могла составлять от 1,6 до 2 метров. Эти гиганты сосуществовали с архаическими китами-базилозавридами и ранними предками современных усатых китов в Южном океане", – говорят ученые.

Науке пока не удалось найти окаменевшие кости пингвинов мелового периода, которые прямо связывали бы их с летающими птицами. Ученые исследуют морфологические особенности и геномы современных пингвинов и других птиц. Выяснилось, что ближайшими родственниками пингвинов являются альбатросы, качурки и буревестники.

Используя метод молекулярных часов, основанный на постоянной скорости изменений в ДНК, исследователи установили, что эволюционные ветви пингвинов и буревестникообразных разошлись примерно 71-68 миллионов лет назад.

В научном центре добавили, что биолог 29-й Украинской антарктической экспедиции Свитозар Давиденко занимается палеонтологическими исследованиями. Он воспроизводит вид вымерших видов с помощью компьютерной графики. Так что, если из ледника будет извлечен скелет древнего пингвина, украинские ученые смогут восстановить его внешний вид.

Сколько могут жить киты – ученые провели исследование

Ученые исследовали, что гладкие киты могут жить более 130 лет, что почти вдвое превышает предварительные оценки продолжительности жизни. Исследовательская группа использовала химический анализ добываемых останков китов для подтверждения своих выводов. Он показывает, что гренландские киты могут жить более 200 лет. Южные гладкие киты, тесно связанные с гренландскими китами, могут демонстрировать похожую продолжительность жизни, несмотря на значительные отличия в статусе популяции и давлении на окружающую среду.

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