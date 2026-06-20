Британские учёные нашли способ заморозить талый лёд в Северном Ледовитом океане

Исследователи подчеркивают, что эта технология не заменяет необходимости сокращения глобальных выбросов CO₂ для борьбы с изменением климата.

Изменение климата стремительно ускоряет таяние арктического льда, однако британская компания пытается остановить этот процесс. Ее исследователи разработали инновационный метод восстановления льда в Северном полушарии. Проект уже успешно работает в небольших масштабах и, по оценкам специалистов, может дать впечатляющие результаты в случае применения на глобальном уровне, сообщает Libertatea со ссылкой на The Guardian.

К северу от Северного полярного круга, в Кембридж-Бэй (Канада), команда компании Real Ice приступила к смелому эксперименту в сотрудничестве с местной общиной инуитов (инуиты – коренной народ Арктики, населяющий северные регионы Канады, Аляски и Гренландии, – ред.).

Ученые пробурили отверстия в существующем слое льда и опустили специальные насосы непосредственно в океанскую воду. Зимой, при экстремальных температурах около минус 40 °C, устройства выкачали на поверхность не менее 50 тысяч тонн воды.

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При контакте с полярным воздухом вода замерзала за считанные секунды. В результате толщина ледяного покрова увеличилась почти на 50 сантиметров на тестовом участке площадью 20 гектаров, что эквивалентно примерно 28 футбольным полям.

"Ещё год назад это было бы безумной мечтой. Разница огромна, и её можно увидеть невооружённым глазом", – заявил основатель Real Ice Андреа Чекколини.

Решение для летнего периода

С началом сезона таяния и повышением температуры примерно до 5 °C исследователи столкнулись с новой проблемой – скоплением талой воды на поверхности.

Чтобы бороться с этим явлением, команда использует простой, но очень эффективный метод: бурит дренажные отверстия, через которые поверхностная вода возвращается под лёд. Этот процесс напоминает извлечение пробки из наполненной водой раковины. После того как скопившаяся вода стекает, на поверхности остается белый слой сухого льда.

Значение этого белого покрова для планеты чрезвычайно велико, отмечают в издании. Белый лед отражает около 70% солнечного излучения обратно в космос. Если же лед тает и обнажает тёмную морскую воду, океан начинает поглощать тепло, что резко ускоряет таяние льда во всём регионе.

Сколько будет стоить восстановление арктического льда

Ежегодно из-за глобального потепления планета теряет около 80 тысяч квадратных километров льда. По оценкам Чекколини, чтобы остановить сокращение ледяного покрова и восстановить утраченный лед, каждую зиму потребуется около 10 миллиардов долларов.

Чтобы сделать проект более устойчивым и не подвергать людей опасности работы в условиях сильного мороза, Real Ice сейчас тестирует автономные подводные дроны, способные полностью взять на себя перекачку воды.

В то же время исследователи признают ограничения проекта и подчеркивают, что он не устраняет главную причину проблемы – необходимость сокращения глобальных выбросов CO₂. Кроме того, необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, не влияет ли масштабное перемещение воды на местные микроорганизмы и, соответственно, на пищевую цепь арктической фауны.

Несмотря на возможные риски, для местной общины инуитов проект стал источником надежды.

"На первый взгляд эта идея кажется немного безумной. Но речь идет не о вреде для окружающей среды – наоборот, мы пытаемся ей помочь. Жизненно важно понимать, как меняется Арктика, чтобы мы могли адаптироваться и как можно дольше сохранить этот регион живым", – поделился житель региона Кайл Виз, участвующий в проекте.

Другие новости из Арктики

Ранее сообщалось, что на дне Арктики появились новые экосистемы. Ученые выяснили, что айсберги переносят огромные объемы камней на морское дно, создавая новые места обитания для кораллов, губок и других глубоководных организмов. При этом исследователи предупредили, что это открытие не означает появления положительных последствий глобального потепления.

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