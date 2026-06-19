На дне Арктики появились новые экосистемы: ученые выяснили причину

Но исследователи предупредли, что открытие не означает появления положительных последствий глобального потепления.

Таяние ледников в Арктике, которое считается одним из самых тревожных последствий изменения климата, привело к неожиданному эффекту.

Ученые выяснили, что айсберги переносят огромные объемы камней на морское дно, создавая новые места обитания для кораллов, губок и других глубоководных организмов, пишет Economictimes. Как объяснили исследователи, ледники на северо-востоке Гренландии и в некоторых частях российской Арктики в последние 20 лет стали разрушаться значительно быстрее. Откалываясь, огромные массы льда превращаются в айсберги, которые несут с собой камни и обломки пород, собранные во время движения ледников по суше.

После таяния в океане этот каменистый груз оседает на дне. Особенно активно такой процесс происходит в проливе Фрам между Гренландией и архипелагом Шпицберген.

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Ученые отметили, что большинство арктического морского дна покрыто мягким илом, поэтому многие виды животных не могут там прижиться. Однако появление камней создает своеобразные "островки жизни", на которых постепенно поселяются кораллы, губки и другие организмы, которые обитают на твердой поверхности.

Чтобы подтвердить связь между изменением климата и увеличением количества таких участков, исследователи проанализировали данные наблюдений, собранные экипажем немецкого ледокола "Поларштерн", за 40 лет. Данные показали, что с начала 2000-х годов количество айсбергов в проливе Фрам заметно увеличилось.

Дополнительный анализ спутниковых снимков позволил проследить происхождение многих айсбергов до ледников Гренландии и российской Арктики, которые в последние годы показывают признаки ускоренной дестабилизации.

По словам ученых, изменения на морском дне происходят медленно. За 25 лет наблюдений специалисты зафиксировали лишь ограниченное появление новых видов на образовавшихся каменистых участках. Однако по мере дальнейшего потепления климата этот процесс может ускориться.

В то же время исследователи предупредли, что открытие не означает появления положительных последствий глобального потепления. Увеличение количества айсбергов создает дополнительные риски для судоходства, нефтегазовой отрасли и рыболовства в Арктике.

Кроме того, новые виды могут постепенно вытеснять уже существующих обитателей, что способно привести к дополнительным изменениям в хрупкой арктической экосистеме.

Авторы исследования подчеркнули, что их работа раскрыла сложность климатических процессов. По их словам, разрушение ледников может влиять не только на уровень мирового океана, но и на жизнь в самых удаленных уголках планеты, создавая новые экосистемы там, где ранее они не могли существовать.

Ученые считают, что аналогичные процессы могут происходить и в других регионах мира, которые быстро нагреваются, включая Аляску и Западную Антарктиду.

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