Основной причиной исчезновения морского льда являются выбросы парниковых газов.

Северный Ледовитый океан может остаться без морского льда уже в ближайшие годы - на десятилетие раньше, чем прогнозировалось. Об этом сообщает News Week.

Как сообщается, тревогу забили исследователи из Университета Колорадо в Боулдере, которые смоделировали влияние изменения климата на будущее морского льда на севере нашей планеты.

Команда отметила, что основной причиной исчезновения морского льда являются выбросы парниковых газов. Однако потеря ледяного покрова создает петлю обратной связи, позволяющую океану поглощать больше тепла от солнечного света, что приводит к еще большему потеплению и таянию льда в Арктике.

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Однако это не означает, что льда в арктике не станет совсем.Имеются в виду условия, когда площадь ледяного покрова океана составляет менее 386 000 квадратных миль (621 тыс. кв. км - УНИАН).

Для сравнения, в последние годы в Северном Ледовитом океане минимальная площадь морского ледяного покрова в сентябре составляла около 1 274 000 квадратных миль, что составляет примерно треть площади США.

В своем исследовании команда обратилась как к прошлым исследованиям, так и к компьютерным климатическим моделям, чтобы выяснить, как прогнозируется изменение ежедневного покрытия морского льда в будущем.

Если учитывать ледяной покров ежедневно, а не ежемесячно, как в предыдущих исследованиях, было предсказано, что первый "безледовый" день в среднем наступит на четыре года раньше, чем предполагалось ранее.

Однако некоторые модели предсказывали, что этот порог будет преодолен еще раньше — на 18 лет, чем прогнозировали ученые ранее.

Фактически, при всех сценариях выбросов парниковых газов команда предсказывает, что Северный Ледовитый океан впервые станет свободным ото льда в конце августа или начале сентября либо в этом десятилетии, либо в следующем.

Ожидается что "свободные ото льда" условия будут возникать только в период с августа по октябрь. Однако , если выбросов станет больше, Арктика может оказаться "свободной ото льда" на срок до девяти месяцев в году уже к концу века.

"Это превратит Арктику в совершенно другую среду: из белой летней Арктики в голубую Арктику", - говорят исследователи.

Опасный нагрев Северного Ледовитого океана - что известно

Согласно одному из последний исследований, в Северном Ледовитом океане потепление началось на десятилетия раньше, чем предполагалось. Ситуация с прогревом может ухудшиться из-за изменения климата.

Северный Ледовитый океан - самый маленький и мелководный из всех - нагревается быстрее других окенов нашей планеты.

Ученые говорят, что в целом Арктика нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть планеты. Это вызывает таяние льда в полярном регионе, что, в свою очередь, поднимает глобальный уровень моря и затопляет низменные части мира.

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