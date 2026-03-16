Археологи обнаружили древние артефакты с 'космическим' происхождением (фото)

Открытие в Испании показывает, что древние жители Иберийского полуострова изготавливали предметы из железа, добытого из метеоритов. Об этом пишет Daily Galaxy.

Два необычных предмета, найденные в сокровищнице Вильены, были сделаны из этого потустороннего металла, что ставит под сомнение наши представления о металлургии бронзового века. Ржавый браслет и небольшой полый шар заставили исследователей ломать голову.

Отмечается, что эта находка может изменить наше представление о древней металлообработке. Она показывает, что еще в 1400 году до нашей эры жители Иберийского полуострова работали с метеоритным железом, задолго до того, как обычное железо стало широко использоваться.

Загадочная находка

Сокровища Вильены, найденные в 1963 году недалеко от Аликанте, Испания, являются одним из самых впечатляющих открытий бронзового века в Европе. Они включают 66 предметов, в основном из золота, демонстрирующих невероятное мастерство древних ремесленников. Но два предмета в сокровищнице выделялись тем, что выглядели так, будто были сделаны из железа, что в Европе появилось лишь в железном веке. Игнасио Монтеро-Руис, один из авторов исследования, объяснил:

"В данном случае [эти предметы] были… вероятно, спрятанным сокровищем, которое могло принадлежать целой общине, а не одному человеку. В этот исторический период на Иберийском полуострове не существовало королевств".

Интересно, что загадка углубилась, поскольку остальная часть сокровища датируется периодом между 1500 и 1200 годами до нашей эры, в то время как железный век в Европе начался лишь около 850 года до нашей эры. Это заставило исследователей задуматься, не были ли эти два похожих на железо объекта изготовлены из другого вида металла, возможно, космического происхождения.

Металл из космоса

Чтобы выяснить, из чего были сделаны эти объекты, исследователи изучили их химический состав, сосредоточившись на содержании никеля. Как объясняется в исследовании, опубликованном в журнале Trabajos de Prehistoria, железо из метеоритов содержит гораздо больше никеля, чем железо с Земли. В 2024 году, после проведения анализов артефактов, они подтвердили, что эти предметы были изготовлены из метеоритного железа.

Это открытие разгадало загадку: предметы были изготовлены примерно в то же время, что и остальная часть сокровища, вероятно, между 1400 и 1200 годами до нашей эры. Это первое известное использование метеоритного железа на Иберийском полуострове.

"По этой причине они были сочтены достойными стать частью этого впечатляющего ансамбля с многочисленными изящными золотыми предметами. Кто их изготовил и откуда был получен этот материал - это вопросы, на которые еще предстоит ответить", - добавил ученый.

Отмечается, что метеоритное железо всегда завораживало ученых. Сальвадор Ровира-Льоренс, ведущий исследователь, считает, что это открытие показывает, что люди на Иберийском полуострове обладали гораздо более развитыми металлургическими знаниями, чем мы думали. Это также намекает на возможные культурные обмены или торговые пути, по которым древние цивилизации могли обмениваться знаниями об обработке метеоритного железа.

Хотя коррозия затрудняет получение полной картины, результаты исследований предполагают, что эти предметы относятся к позднему бронзовому веку. Совершенно очевидно, что использование метеоритного железа до железного века свидетельствует о высоком уровне технологического мастерства.

