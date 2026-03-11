В Испании археологи нашли 5000-летнюю гробницу, до краев наполненную сокровищами

В Малаге археологи нашли гигантскую гробницу, хорошо сохранившуюся и наполненную редкими артефактами, которая открывает новые подробности о Пиренейском полуострове.

Археологи обнаружили на юге Испании в провинции Малага хорошо сохранившуюся каменную гробницу возрастом около 5000 лет. Монументальное сооружение длиной примерно 12 метров оказалось заполненным многочисленными артефактами и погребальными предметами, которые могут пролить свет на жизнь древних общин Пиренейского полуострова, пишет Popular Mechanics.

По словам профессора Серафина Бесерры из Университета Кадиса, речь идет об одном из самых монументальных и полных дольменов в регионе Андалусия.

Дольмен – это мегалитическое каменное сооружение, которое использовалось как погребальное место. Обнаруженная гробница имеет сложную конструкцию: вертикальные каменные плиты высотой более двух метров формируют несколько внутренних камер.

Видео дня

Внутри – кости и редкие артефакты

Во время раскопок исследователи нашли несколько погребальных помещений с человеческими останками и богатыми погребальными дарами. Среди них:

изделия из слоновой кости;

янтарь;

морские раковины;

большие кремневые лезвия;

наконечники стрел;

редкая алебарда – двуручное оружие, похожее на топор.

По словам соруководителя раскопок Эдуардо Виджанде Вильи, исключительное состояние сохранности сооружения позволяет детально исследовать верования и погребальные традиции людей третьего тысячелетия до нашей эры.

Коллективное захоронение

Археологи обнаружили несколько оссуариев – специальных камер для хранения костей. Это свидетельствует о том, что дольмен, вероятно, использовался как коллективное место захоронения в течение длительного времени.

Весь комплекс был перекрыт большими каменными плитами, а сверху насыпан искусственный курган из песка и мелких камней.

Следы древних торговых сетей

Профессор Хуан Хесус Кантильо отметил, что найденные морские ракушки во внутренней части полуострова свидетельствуют о существовании дальних торговых контактов.

Такие находки подтверждают, что море играло важную роль не только в экономике, но и в престиже и культуре древних общин.

Часть древней мегалитической традиции

Дольмены распространены в разных регионах мира – от Европы до Азии. Они выполняли не только погребальную функцию, но и могли быть ритуальными центрами или территориальными маркерами.

Среди известных мегалитических сооружений Испании – дольмен Гвадалпераль, который иногда называют "испанским Стоунхенджем", а также британский мегалит Камень Артура в Великобритании.

Исследователи надеются, что дальнейшие раскопки помогут лучше понять социальную структуру и ритуалы древних обществ, которые жили на Пиренейском полуострове пять тысяч лет назад.

Другие новости археологии

Как сообщал УНИАН, археологи проникли в пещеру Вангард в Гибралтаре, запечатанную 40 тысяч лет назад, и нашли там следы последних неандертальцев на Земле.

Первичный осмотр пола камеры выявил физические останки животных и свидетельства активности хищников. Команда идентифицировала кость ноги рыси, позвонки пятнистой гиены и кость крыла грифа. Однако наиболее значимой находкой в новой камере стала большая раковина брюхоногого моллюска, на которой были видны следы использования. Этот морской моллюск был обнаружен далеко от современной береговой линии той эпохи, что позволяет предположить, что он был намеренно занесен в пещеру.

Вас также могут заинтересовать новости: